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Garotos do Ninho são convocados pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-18

O atacante Werton e o goleiro Kauã participarão de período preparatório da Seleção Brasileira Sub-18, do técnico Dudu Patetuci, em Recife...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 12:41

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 12:41

Crédito: Divulgação
O técnico Dudu Patetuci convocou 23 atletas para um período preparatório da Seleção Brasileira Sub-18. Entre eles, estão dois jogadores do Flamengo: o goleiro Kauã e o atacante Werton, chamados para vestirem a Amarelinha pela primeira vez. Os garotos participarão das atividades - incluindo duas partidas - no CT do Retrô FC, em Recife, entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março.
- Feliz demais pela minha primeira convocação - publicou Werton nesta sexta.
Werton tem 17 anos - completará 18 em setembro - e, na última temporada, já atuou na equipe Sub-20 do Flamengo. Em dezembro, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, válido até o fim de 2023 e com multa de 50 milhões de euros. O goleiro Kauã é ainda mais jovem: fez 17 anos em janeiro.
O técnico Dudu Patuteci falou sobre os objetivos do período de treinamento.
- Nosso objetivo é realizar algumas observações após as finais dos torneios nacionais sub-17. As competições mostraram jogadores com muito talento, que se destacaram para representar o Brasil. Temos 11 atletas convocados pela primeira vez para a Seleção Brasileira nessa lista. Será uma oportunidade para vê-los de perto - afirmou o treinador da Seleção Brasileira Sub-18.

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