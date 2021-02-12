Garotos do Ninho são convocados pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-18

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O técnico Dudu Patetuci convocou 23 atletas para um período preparatório da Seleção Brasileira Sub-18. Entre eles, estão dois jogadores do Flamengo: o goleiro Kauã e o atacante Werton, chamados para vestirem a Amarelinha pela primeira vez. Os garotos participarão das atividades - incluindo duas partidas - no CT do Retrô FC, em Recife, entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março.

- Feliz demais pela minha primeira convocação - publicou Werton nesta sexta.

Werton tem 17 anos - completará 18 em setembro - e, na última temporada, já atuou na equipe Sub-20 do Flamengo. Em dezembro, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, válido até o fim de 2023 e com multa de 50 milhões de euros. O goleiro Kauã é ainda mais jovem: fez 17 anos em janeiro.

O técnico Dudu Patuteci falou sobre os objetivos do período de treinamento.