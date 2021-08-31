Garotos do Ninho recebem e ouvem palestra de Tinga no Ninho do Urubu

Ex-jogador com passagens de destaque por importantes clubes do Brasil e da Europa, Tinga esteve nesta terça-feira no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, e dividiu parte de sua experiência com os atletas das divisões de base do clube. O ex-atleta, hoje aos 43 anos, deu uma palestra aos jovens, e, posteriormente, foi presenteado pelo Flamengo com uma camisa com o seu nome e uma placa.

Tinga foi recebido no Ninho do Urubu por Gilberto, ex-lateral com quem jogou no Grêmio e na Seleção Brasileira, e Luiz Carlos, gerente da base do Flamengo. Atualmente, Gilberto é coordenador do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), projeto que faz parte do processo de formação dos atletas rubro-negros. Revelado pelo Cruzeiro, Tinga brilhou com as camisas dos dois maiores rivais de Porto Alegre: Internacional e Grêmio. Também defendeu o Botafogo e fez carreira também no futebol europeu, com passagens pelo Borussia Dortmund (ALE) e Sporting (POR). Atualmente, Tinga é empreendedor e palestrante.