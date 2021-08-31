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futebol

Garotos do Ninho recebem e ouvem palestra de Tinga no Ninho do Urubu

Ex-jogador com passagens por Internacional, Grêmio e Borussia Dortmund, entre outros, esteve no CT do Flamengo nesta terça, e conversou com os atletas das divisões de base...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 16:50
Crédito: Ian Sena / CRF
Ex-jogador com passagens de destaque por importantes clubes do Brasil e da Europa, Tinga esteve nesta terça-feira no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, e dividiu parte de sua experiência com os atletas das divisões de base do clube. O ex-atleta, hoje aos 43 anos, deu uma palestra aos jovens, e, posteriormente, foi presenteado pelo Flamengo com uma camisa com o seu nome e uma placa.
Tinga foi recebido no Ninho do Urubu por Gilberto, ex-lateral com quem jogou no Grêmio e na Seleção Brasileira, e Luiz Carlos, gerente da base do Flamengo. Atualmente, Gilberto é coordenador do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), projeto que faz parte do processo de formação dos atletas rubro-negros. Revelado pelo Cruzeiro, Tinga brilhou com as camisas dos dois maiores rivais de Porto Alegre: Internacional e Grêmio. Também defendeu o Botafogo e fez carreira também no futebol europeu, com passagens pelo Borussia Dortmund (ALE) e Sporting (POR). Atualmente, Tinga é empreendedor e palestrante.

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