Garotos do Flamengo registram recepção da torcida: 'Todo arrepiado'

O surto de Covid-19 no elenco profissional e a manutenção do jogo pelo Brasileirão forçou o Flamengo a enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, com um time formado por muitos garotos do Ninho do Urubu. O empate em 1 a 1 e a boa atuação dos jovens, assim, foi motivo de orgulho para os rubro-negros. Tanto que o desembarque do grupo no Rio de Janeiro foi acompanhado por um grupo de torcedores com faixas, bateria e bandeiras, o que emocionou o time.