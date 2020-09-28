Garotos do Flamengo registram recepção da torcida: 'Todo arrepiado'

O surto de Covid-19 no elenco profissional e a manutenção do jogo pelo Brasileirão forçou o Flamengo a enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, com um time formado por muitos garotos do Ninho do Urubu. O empate em 1 a 1 e a boa atuação dos jovens, assim, foi motivo de orgulho para os rubro-negros. Tanto que o desembarque do grupo no Rio de Janeiro foi acompanhado por um grupo de torcedores com faixas, bateria e bandeiras, o que emocionou o time.
- Tô todo arrepiado - afirmou o lateral Ramon, em vídeo publicado no Twitter.
Já o goleiro Hugo Souza, destaque na partida de estreia no time profissional, compartilhou vídeo no qual é ovacionado como o melhor goleiro do Brasil.
- Parte da Nação, que nós recebeu no aeroporto, sem palavras pra tudo isso, que momento maravilhoso, OBRIGADO NAÇÃO, seguimos sempre por mais, te amo Flamengo!!! - publicou o goleiro formado nas divisões de base do Ninho.
Vice-presidente de futebol, Marcos Braz também fez uma post para a torcida.