Garoto que se emocionou em vitória do Santos sobre o Fortaleza visita o CT Rei Pelé

O elenco do Santos recebeu na tarde desta quinta-feira (2) uma visita muito especial. O garoto Daniel, que bombou nas redes sociais após se emocionar com a vitória do Peixe por 2 a 0 na Vila Belmiro, contra o Fortaleza, na rodada 35ª, teve um encontro com os jogadores do Peixe.- Eu fiquei emocionado quando foi o gol do Marcos Leonardo, de pênalti. Eu soube (sobre a aparição), quando meu pai falou para mim, que eu estava no Conexão Santista (página de torcedores), e eu fiquei impressionado. Eu nunca tive a sensação de aparecer na TV - disse o garoto.O pequeno torcedor do Peixe foi para casa com a mala cheia de presentes. Após conhecer os jogadores, Daniel recebeu uma camisa oficial do Peixe personalizada com seu nome, e uma camisa, dada pela TekBond, patrocinadora do Santos, autografada pelo Rei do futsal, Falcão.