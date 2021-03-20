'Garçom' no Carioca, Matheuzinho vê espaço para se firmar no Flamengo sem o retorno de Rafinha

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Além da goleada de 4 a 1 sobre o Resende, a sexta-feira do Flamengo ficou marcada pela desistência da diretoria na contratação de Rafinha. No entanto, se depender das últimas atuações de Matheuzinho, a posição não será um problema da equipe em 2021. Titular da equipe no início da temporada, o jovem recebeu elogios de Mauricio Souza e deu mais um passo para se firmar no time principal do Rubro-Negro.

+ ATUAÇÕES: Pedro e Rodrigo Muniz comandam ataque do Flamengo, e Bruno Viana vai bem na estreiaNa vitória sobre o Resende, Matheuzinho foi uma das principais opções ofensivas do Flamengo, especialmente no segundo tempo. De quebra, deu a assistência para o primeiro gol de Rodrigo Muniz, em cruzamento preciso. Esta foi o segundo passe para gol do lateral na temporada - o primeiro havia sido na vitória sobre o Macaé e também para Muniz.

O bom início de temporada - com média de uma assistência a cada dois jogos - confirma o que os torcedores do Flamengo já conheciam de Matheuzinho. Desde a época da base, o lateral-direito sempre se destacou pela capacidade de apoio ao ataque e pela qualidade no passe.

Em 2020, com a saída de Rafinha para o Olympiacos no meio do ano, Matheuzinho começou a ter mais espaço na equipe profissional. No total, disputou 21 partidas na última temporada - sendo 11 como titular - e distribuiu seis assistências. Números impressionantes para um jovem que começava a atuar no time principal.

Após a goleada sobre o Resende, Matheuzinho foi tema da entrevista coletiva de Mauricio Souza, técnico do Flamengo nas rodadas iniciais do Carioca. Já acostumado em comandar o jovem desde a época da base, o treinador destacou a característica ofensiva e também ressaltou a evolução na parte defensiva.

- O Matheuzinho é um jogador que conheço bem, está se equilibrando. Ele gosta muito de apoiar, tem evoluído muito no jogo defensivo. Tem muito recurso técnico. Tem muita facilidade de dar assistência, é um jogador com muita ambição, quer espaço e está aproveitando bem a oportunidade.

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Essa evolução defensiva pode ser mais um trunfo para Matheuzinho no restante da temporada. Nos últimos meses, a característica mais ofensiva do lateral, inclusive, já fez Rogério Ceni o preterir em algumas ocasiões, como na partida decisiva contra o Internacional, no Maracanã, quando João Lucas foi o escolhido para entrar no segundo tempo.

Até o momento no Carioca, o Flamengo sofreu apenas dois gols e nenhum pelo lado de Matheuzinho. Sem dúvidas, é preciso levar em consideração a fragilidade dos adversários e o fato de que ele foi pouco exigido, mas também vale ressaltar que o jovem respondeu bem quando necessário e se mostrou aplicado nos dois lados do campo.