Ganso tenta se reencontrar em nova função no que pode ser última chance de Fluminense sem titulares

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A segunda vitória no Campeonato Carioca deu mais tranquilidade ao Fluminense neste início da temporada. Dentre tantas, uma das novidades mais marcantes do "time alternativo" deste primeiro momento foi a utilização de Paulo Henrique Ganso como "falso 9". O camisa 10 ainda se adapta ao novo momento, mas mostrou com o gol da vitória por 1 a 0 contra o Bangu, no último sábado, que pode reencontrar o protagonismo no setor. Nesta terça-feira, às 18h, em Bacaxá, o jogador terá nova oportunidade de se fazer presente. O jogo, da quinta rodada, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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O Flu, é bom ressaltar, ainda não mostrou um futebol vistoso ou dominou completamente os adversários, em sua maioria mais fracos. O time de Roger Machado até começa a mostrar virtudes e evoluções, mas peca em diversos setores. Entretanto, foi a segunda partida que Ganso tentou atuar mais adiantado e desta vez, em uma das primeiras oportunidades em que de fato foi a referência na área, marcou o gol.

A capacidade de concluir as jogadas é justamente uma das dificuldades desse Fluminense, que pode ter no meia-armador uma saída para quando não tiver Fred, por exemplo. Se no Fla-Flu Ganso ficou mais preso até por conta do domínio rubro-negro e depois acabou recuado, contra o Bangu ele teve mais chances, mas ainda falta mostrar as características de um camisa 9 de fato.

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- O Paulo (Henrique Ganso) chegando à frente como falso 9 deu uma dinâmica interessante. O que eu pedi no intervalo era que, quando ele não tivesse participando estivesse dentro da área, e foi assim que ele conseguiu fazer o gol, o gol da vitória - explicou Roger Machado após o jogo.Contratado no início de 2019, o meia ainda não deslanchou com a camisa do Fluminense. No ano em que chegou ele até foi titular, mas perdeu posição em 2020 e precisou lidar com uma série de lesões. Por conta do pouco espaço, optou por suspender as férias após o fim da temporada e se colocar à disposição para ter mais minutos ao lado dos garotos de Xerém.

No Carioca, de acordo com o "Footstats", Paulo Henrique Ganso é o terceiro com mais passes certos do time, com 107 e apenas nove errados. Ele tem três finalizações no alvo e duas fora, dois cruzamentos e três lançamentos.