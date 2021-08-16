Ganso lamenta derrota do Fluminense e projeta Libertadores: 'Pensar na vitória fora de casa'

Neste domingo, o Fluminense perdeu para o Internacional por 4 a 2, no Estádio Beira-Rio. Após a quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, Paulo Henrique Ganso comentou a partida e os dois gols sofridos nos acréscimos.- A gente tem que olhar para esse jogo. Em quatro minutos a gente perdeu a partida, estava 2 a 2 e nos acréscimos tomamos dois gols que uma equipe experiente como a nossa não pode tomar. Agora precisamos mudar a chave e pensar na vitória fora de casa (na Libertadores) - disse.