Ganso fala sobre moral com a torcida do Fluminense e elogia Abel Braga: 'Sabe gerir muito bem o grupo'

O Fluminense goleou o Resende por 4 a 0 neste sábado e conquistou o título da Taça Guanabara. O meia Paulo Henrique Ganso foi um dos granes nomes da partida, iniciando as jogadas de dois gols. Em entrevista após a partida pela penúltima rodada do Campeonato Carioca, falou bastante sorridente sobre a moral com Abel Braga e a torcida:- O Abel tá sabendo muito bem gerir o grupo. Está fazendo a diferença. Temos um elenco muito forte nesse ano. Que possamos crescer cada vez mais. Agora temos que pensar na quarta-feira - disse Ganso.
Ainda sobre as comemorações, o meio-campista foi bem claro, destacando o foco na próxima partida pela Libertadores. O Tricolor volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Olímpia (PAR) pelo duelo de ida da terceira fase do torneio continental no Estádio Nilton Santos, às 21h30.
- É a coroação de todo um trabalho, um grande momento. Agora pé comemorar e já pensar na quarta-feira. Pensar em ganhar de novo e fazer um bom jogo. Não vai ser fácil, mas estamos com o pé no chão. Tem muita coisa pela frente - completou.
