Ganso é substituído no primeiro tempo e vira preocupação no Fluminense

O Fluminense pode ganhar um problema importante para a sequência da temporada. Ainda no primeiro tempo do jogo com o Palmeiras, no Allianz Parque, o meia Paulo Henrique Ganso sentiu a coxa direita e precisou ser substituído. Ele deu lugar a Nonato e iniciou tratamento no banco de reservas.O clube ainda não deu maiores detalhes sobre a situação do jogador, que deve ser reavaliado no retorno ao Rio de Janeiro. Ganso sinalizou o problema logo depois de uma cobrança de escanteio que gerou a primeira grande chance do Flu.