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Ganso, do Fluminense, tem fratura no braço direito confirmada e vai passar por cirurgia

Camisa 10 do Tricolor tem lesão confirmada, mas não tem prazo de retorno definido. Yago Felipe, que também se machucou na partida contra o Barcelona, fará mais exames...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 09:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 09:59
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Substituído no fim do primeiro tempo, o meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, sofreu uma fratura no rádio, um dos ossos do antebraço direito no empate do Tricolor com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1, pela Libertadores, na última quinta-feira. O atleta deverá passar por procedimento cirúrgico.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Brasileiro Outro que sentiu e precisou sair foi o volante Yago Felipe. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e será reavaliado no Rio de Janeiro, onde a delegação desembarcou na manhã desta sexta-feira.
Ganso sentiu o braço aos 41 minutos da etapa inicial ao se apoiar no chão para a queda após dar uma bicicleta. Ele imediatamente teve o local imobilizado e deixou o campo chorando, dando lugar a Cazares. Já Yago sentiu em uma dividida com um adversário na área e saiu em seguida para a entrada de Kayky no início do segundo tempo.
+ ATUAÇÕES: Com falhas, Fluminense tem muitas notas baixas em eliminação na Libertadores
Com o empate, o Fluminense foi eliminado da Libertadores, já que o Barcelona ficou em vantagem por conta do 2 a 2 no Rio de Janeiro. O grupo se reapresenta no CT Carlos Castilho neste sábado para iniciar a preparação do confronto com o Atlético-MG pro Brasileirão, na segunda-feira.

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