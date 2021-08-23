Ganso, do Fluminense, passa por cirurgia no braço após fratura sofrida na Libertadores

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O meia Paulo Henrique Ganso passou por cirurgia de osteossíntese de rádio, um dos ossos do antebraço direito, nesta segunda-feira após se machucar no empate do Fluminense por 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil (EQU), na última quinta. O procedimento foi um sucesso e a previsão de alta é entre 24 e 48 horas.

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O jogador se machucou após apoiar o braço no chão ao dar uma bicicleta e foi imediatamente substituído com a região imobilizada. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Ganso foi encaminhado para avaliação de três ortopedistas especialistas em cirurgias do membro superior e desportivo.

O procedimento aconteceu no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira. Foram utilizadas placas e parafusos para a fixação da fratura. A volta aos gramados depende de avaliações e exames de imagem a serem realizados no pós-operatório pela equipe cirúrgica e o departamento médico do clube.

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