Ganso, do Fluminense, participa de projeto educacional com crianças em escola municipal de São Gonçalo

Com a proximidade das festas de fim de ano, Paulo Henrique Ganso fez uma participação especial em um evento com crianças e adolescentes, na Escola Municipal Ernani Faria, em São Gonçalo. Um dos padrinhos do projeto "Craque do amanhã", o meia, do Fluminense, tirou fotos, entregou medalhas e distribuiu chocolates e sorrisos para a alegria dos jovens. - Sentimento único (ser padrinho do projeto). Não tem preço, é uma felicidade enorme de poder fazer parte da vida dessas crianças. Dar a oportunidade deles crescerem na vida. Acho que o papel desse projeto é para toda vida. Então, não tem preço - disse.

+ Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro

O projeto educacional e socioesportivo foi inaugurado em maio de 2012 e visa articular futebol e práticas psicossociais para gerar um ambiente favorável ao desenvolvimento integral. Além disso, o "Craque do Amanhã" adota estratégias didáticas que seguem três eixos: família, escola e esporte.

- O craque do amanha completa dez anos de atuação ano que vem e eu tenho muito orgulho de ser o padrinho e participar dele desde o início. Nós utilizamos o futebol como potencial educativo e desenvolvendo habilidades e valores como base. Juntas, as duas unidades beneficiam 400 crianças - explicou o meia do Tricolor.

+ Abel Braga é escolhido e será o técnico do Fluminense em 2022

Cabe salientar que o projeto tem duas unidades nos bairros de Neves e Arsenal, em São Gonçalo. Cada uma delas atende diariamente 200 crianças e adolescentes. Essas famílias são acompanhadas por uma equipe psicossocial e beneficia 2000 pessoas. Ele é executado com base na Lei de Incentivo ao Esporte Federal e pela Lei de Incentivo ao Esporte Estadual.

No vídeo, o jogador comentou sobre sua recuperação, a chegada de Felipe Melo e o trabalho de Marcão. No entanto, o treinador do Fluminense na próxima temporada será Abel Braga. Ele se reuniu com o presidente Mário Bittencourt para acertar os detalhes finais da contratação. Marcão voltará ao cargo de auxiliar técnico da comissão permanente.