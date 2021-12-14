Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ganso, do Fluminense, participa de projeto educacional com crianças em escola municipal de São Gonçalo
futebol

Ganso, do Fluminense, participa de projeto educacional com crianças em escola municipal de São Gonçalo

O meia é um dos padrinhos do projeto 'Craques do Amanhã' e fez uma surpresa aos jovens nesta terça. Ele tirou fotos, entregou medalhas e distribuiu simpatia para a alegria de todos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 16:03

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 16:03

Com a proximidade das festas de fim de ano, Paulo Henrique Ganso fez uma participação especial em um evento com crianças e adolescentes, na Escola Municipal Ernani Faria, em São Gonçalo. Um dos padrinhos do projeto "Craque do amanhã", o meia, do Fluminense, tirou fotos, entregou medalhas e distribuiu chocolates e sorrisos para a alegria dos jovens. - Sentimento único (ser padrinho do projeto). Não tem preço, é uma felicidade enorme de poder fazer parte da vida dessas crianças. Dar a oportunidade deles crescerem na vida. Acho que o papel desse projeto é para toda vida. Então, não tem preço - disse.
+ Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro
O projeto educacional e socioesportivo foi inaugurado em maio de 2012 e visa articular futebol e práticas psicossociais para gerar um ambiente favorável ao desenvolvimento integral. Além disso, o "Craque do Amanhã" adota estratégias didáticas que seguem três eixos: família, escola e esporte.
- O craque do amanha completa dez anos de atuação ano que vem e eu tenho muito orgulho de ser o padrinho e participar dele desde o início. Nós utilizamos o futebol como potencial educativo e desenvolvendo habilidades e valores como base. Juntas, as duas unidades beneficiam 400 crianças - explicou o meia do Tricolor.
+ Abel Braga é escolhido e será o técnico do Fluminense em 2022
Cabe salientar que o projeto tem duas unidades nos bairros de Neves e Arsenal, em São Gonçalo. Cada uma delas atende diariamente 200 crianças e adolescentes. Essas famílias são acompanhadas por uma equipe psicossocial e beneficia 2000 pessoas. Ele é executado com base na Lei de Incentivo ao Esporte Federal e pela Lei de Incentivo ao Esporte Estadual.
No vídeo, o jogador comentou sobre sua recuperação, a chegada de Felipe Melo e o trabalho de Marcão. No entanto, o treinador do Fluminense na próxima temporada será Abel Braga. Ele se reuniu com o presidente Mário Bittencourt para acertar os detalhes finais da contratação. Marcão voltará ao cargo de auxiliar técnico da comissão permanente.
Crédito: PauloHenriqueGansoéumdospadrinhosdoprojeto'CraquesdoAmanhã',emSãoGonçalo (FelipeMelo/Lance!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados