Ganso comemora título do Carioca e fala de meta do elenco: 'Levar o nome do Fluminense o mais alto possível'

Neste sábado, o Fluminense empatou com o Flamengo por 1 a 1, pelo segundo jogo da final do Carioca. Com o placar acumulado por 3 a 1, o Tricolor conquistou o título estadual após 10 anos. Depois da partida, Paulo Henrique Ganso comemorou a vitória sobre o rival e a campanha do time no estadual. O meia também disse que o grupo conseguiu se superar depois da semifinal. - A gente trabalha para isso, ser campeão. E levar o nome do Fluminense o mais alto possível. Hoje a gente tem que comemorar muito, vencemos um grande rival e fizemos uma Taça Guanabara espetacular. Aprendemos muito com os erros que aconteceram contra o Botafogo, e podemos mostrar que temos uma equipe muito sólida. Agora é comemorar o título com a torcida. Ganso também revelou que, na semifinal contra o Botafogo, seu filho pediu por um gol do Fluminense, que veio minutos depois. Emocionado, o meia ressaltou a importância da presença da família.