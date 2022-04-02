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Ganso comemora título do Carioca e fala de meta do elenco: 'Levar o nome do Fluminense o mais alto possível'

Camisa 10 se destacou na vitória do Fluminense sobre o Flamengo pela final do Carioca; meia destacou importância do trabalho realizado pelo clube ...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 20:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 20:41
Neste sábado, o Fluminense empatou com o Flamengo por 1 a 1, pelo segundo jogo da final do Carioca. Com o placar acumulado por 3 a 1, o Tricolor conquistou o título estadual após 10 anos. Depois da partida, Paulo Henrique Ganso comemorou a vitória sobre o rival e a campanha do time no estadual. O meia também disse que o grupo conseguiu se superar depois da semifinal. - A gente trabalha para isso, ser campeão. E levar o nome do Fluminense o mais alto possível. Hoje a gente tem que comemorar muito, vencemos um grande rival e fizemos uma Taça Guanabara espetacular. Aprendemos muito com os erros que aconteceram contra o Botafogo, e podemos mostrar que temos uma equipe muito sólida. Agora é comemorar o título com a torcida. Ganso também revelou que, na semifinal contra o Botafogo, seu filho pediu por um gol do Fluminense, que veio minutos depois. Emocionado, o meia ressaltou a importância da presença da família.
- Uma coisa que me marcou foi no jogo contra o Botafogo, que a gente estava perdendo. A mãe dele me contou depois que ele disse "papai do céu, tem que sair um gol do Fluminense, não precisa ser do papai". E cinco minutos depois saiu o gol. Isso não tem preço.
Crédito: Camisa10atuounoclássicoentreFlamengoeFluminense(MailsonSantana/FluminenseFC

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