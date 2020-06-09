Galvão corrige presidente do Flamengo em debate, e Casagrande alerta: 'Cuidado com fake news'

Crédito: Ricardo Moreira/Zimel Press

A volta aos treinos e a retomada do futebol em meio à pandemia do coronavírus foi tema de um debate nesta segunda-feira no programa "Bem, Amigos", do SporTV. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi entrevistado pelos vários participantes da atração, incluindo o apresentador Galvão Bueno e o comentarista Casagrande. Em um momento que chamou atenção, o mandatário rubro-negro citou a Globo e disse que a emissora estaria planejando voltar a gravar novelas em junho, mas foi prontamente corrigido pelo narrador.

- Ouvi dizer que a própria Rede Globo vai estar voltando a filmar as novelas, que o povo tanto gosta. Eu imagino que vocês também estão pensando em protocolos desse tipo, no mesmo padrão que estamos seguindo no futebol - disse Landim, que logo foi interrompido por Galvão.

- Gostaria de lhe informar que a Globo não pensa em voltar a gravar as novelas antes do final de julho, previsto a partir do final de julho, e se entender que haja condições favoráveis na solução da pandemia - informou Galvão.

Landim, então, pediu desculpas ao vivo, em tom descontraído.

- Peço desculpas. Esse mundo de notícias tão louco... Deve ser mais uma fake news. Peço desculpas - repetiu o presidente do Flamengo.E MAIS:Clubes e Federação Paulista fazem pedido por volta aos treinos na próxima semanaGlobo perde 400 mil assinantes no PPV e sofre enorme prejuízo financeiro"De Casa com o LANCE!": Eduardo Bandeira de Mello é o convidado desta terça-feiraO dia do mercado: Victor pode não renovar com Galo, Thiago Silva na Premier League, Gerson cobiçado na Alemanha…E se os clubes europeus ganhassem características do futebol brasileiro?O comentarista Walter Casagrande se mostrou incomodado com o posicionamento do presidente do Flamengo a favor da volta do futebol e fez um alerta ao mandatário rubro-negro.

- Eu não concordo com a volta do futebol. O Governo Federal não tratou bem a pandemia, não temos nem ministro da Saúde. Tem que tomar cuidado com fake news. Já estão tomando providências para acabar com essa rede de fake news. A Globo não vai passar novela. Por último, você está falando em nome do Flamengo, não do futebol. O futebol brasileiro não é só Flamengo, não vai disputar titular contra reserva. Por que a pressa, presidente? Por que não pode esperar mais um mês ou dois? Qual é o problema? O senhor tem que pensar no Flamengo e em vocês também. Se der algo errado, o senhor é o líder - sentenciou Casagrande.

Landim, por sua vez, afirmou que o pensamento de retomada do futebol é quase uma unanimidade entre os clubes cariocas, com exceção de Botafogo e Fluminense.