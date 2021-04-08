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#galoxcruzeiro100anos- Felipe Conceição admite favoritismo do Galo, mas crê em resultado positivo no clássico

O treinador do time celeste fará seu primeiro duelo contra o Galo no comando do Cruzeiro...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 17:15
Crédito: Felipe vê evolução do Cruzeiro e capaz de encarar o time atleticano-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, que será disputado no próximo domingo, 11 de abril, pelo Campeonato Mineiro, já está mexendo com as duas torcidas. Se, pelo lado do Galo, Eduardo Sasha disse que o alvinegro tem obrigação de vencer, o lado azul também mostra otimismo. E, o comandante da Raposa, Felipe Conceição, é o primeiro a demonstrar que está confiante em um bom resultado da Raposa diante da badalada equipe alvinegra. O treinador admite favoritismo do rival, mas vê possibilidade do seu time sair do clássico com um resultado positivo. - A análise que você fez, de todo um contexto entre os clubes, comparando um clube e outro, realmente dá favoritismo ao adversário. Mas futebol é dentro de campo, 11 contra 11, e é um esporte que te concede, mesmo em um momento não tão forte quanto o do adversário, a ganhar a partida. E é isso que a gente vai buscar fazer. A gente vem em um crescimento. Sabemos que temos um longo processo para fazer dentro do clube e da equipe, mas a gente vai buscar ganhar a partida-disse o técnico. O Cruzeiro assumiu a terceira colocação, com 14 pontos em 8 jogos, após a vitória sobre o Coimbra, por 2 a 0, na quinta-feira, 8 de abril. A Raposa está sete pontos atrás do rival que tem 21 pontos e está praticamente certo nas semifinais do Estadual.

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