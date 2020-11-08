Galo sub-20 goleia o Palmeiras em SP e assume vice-liderança do Brasileiro

O sub-20 do Atlético-MG assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 22 pontos, ao golear o Palmeiras por 4 a 1, na tarde deste domingo (8), no Allianz Parque. A partida foi válida pela 11ª rodada. A vitória em São Paulo foi a sexta consecutiva da equipe Sub-20 alvinegra, sendo quatro pelo Brasileiro e duas pela Copa do Brasil). O verdão está na quinta posição, com 18 pontos. Artilheiro da competição, com nove gols marcados, o atacante Guilherme Santos abriu o placar para o Galinho aos 24 minutos do primeiro tempo e os donos da casa empataram cinco minutos depois. No segundo tempo, Guilherme Santos marcou aos 33 minutos e, aos 35, Júlio César ampliou para o Atlético. Aos 46, Giovani deu números finais ao jogo. Na próxima rodada, o adversário será o Santos, sábado (14), às 17h, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte. Matheus Alisson, Stockl, Júlio César, Giovani, Kevin e Matheus Campos entraram no segundo tempo. Os 20 clubes participantes da competição formam dois grupos e as equipes se enfrentam dentro da chave, em turno único. Classificam-se para as quartas de final os quatro primeiros colocados de cada grupo. Confira a tabela do Galinho: 1ª rodada – 23/09 - Botafogo 3 x 3 Atlético-MG – CEFAT 2ª rodada – 27/09 - Atlético-MG 1 x 1 Corinthians – SESC Venda Nova 3ª rodada – 01/10 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Nivaldo Pereira 4ª rodada – 04/10 - Atlético-MG 1 x 1 Ceará – SESC Venda Nova 5ª rodada – 10/10 - Sport 0 x 1 Atlético-MG – Arena Pernambuco 6ª rodada – 15/10 - Atlético-MG 4 x 1 Grêmio – SESC Venda Nova 7ª rodada – 18/10 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético-MG– CT do Caju 8ª rodada – 25/10 - Atlético-MG2 x 0 Chapecoense – SESC Venda Nova 9ª rodada – 3110 – América 0 x 1 Atlético-MG – SESC Venda Nova 10ª rodada – 04/11 - Atlético-MG 5 x 1 Vitória – SESC Venda Nova 11ª rodada – 08/11 - Palmeiras 1 x 4 Atlético-MG- Allianz Arena 12ª rodada – 14/11 - 17h - Atlético-MG x Santos - SESC Venda Nova 13ª rodada – 21/11 - 15h - Bahia x Atlético-MG - Centro Esportivo Praia do Forte 14ª rodada – 26/11 - 19h -Atlético-MG x Flamengo - SESC Venda Nova 15ª rodada – 30/11 - 15h - Atlético-MG x Goiás - SESC Venda Nova 16ª rodada – 03/12 - 15h - Internacional x Atlético-MG - Morada dos Quero-Queros 17ª rodada – 07/12 - 15h30 - Atlético-MG x Fluminense - SESC Venda Nova 18ª rodada – 13/12 - 15h30 - São Paulo x Atlético-MG - CT de Cotia 19ª rodada – 20/12 - 15h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - SESC Venda Nova