Galo perde a segunda seguida e Inter vai 'dormir' na ponta do Brasileiro

O Atlético-MG sofreu a sua segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. O Galo foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0, gol de Thiago Galhardo, aos sete minutos do primeiro tempo. Com os três pontos, o Colorado “dorme” na liderança da Série A com 12 pontos em cinco jogos. O time mineiro caiu para a terceira posição, mas poderá perder mais posições até o fim da rodada se Santos e Bahia vencerem os seus rivais. No duelo de treinadores argentinos, deu Eduardo Coudet, superando o compatriota mais famoso, Jorge Sampaoli que tentou surpreender o técnico do Inter com uma escalação de dois alas avançados, Mariano e Guilherme Arana, além de três zagueiros para compor o setor defensivo. O jogo A partida do time mineiro foi instável, apesar de não se “esconder” do jogo, buscando o gol, uma característica do Atlético neste Brasileirão. Peças importantes como Marrony, Jair, Hyoran e Keno não renderam bem. O estreante da noite, o atacante Eduardo Sasha, também não teve uma noite feliz contra o ex-clube, começando sua trajetória no Galo com derrota. Pelos lados do Colorado, o time se mostrou consistente na defesa e soube neutralizar as armas atleticanas, além de contar com a boa fase de Thiago Galhardo, autor do gol do Inter, que deu muito trabalho à defesa alvinegra. A equipe gaúcha venceu o seu quarto jogo em cinco rodadas, se credenciando a ser um dos postulantes pelas primeiras posições do campeonato. Próximos jogos O Galo volta a jogar pelo Brasileiro só no dia 3 de setembro contra o São Paulo,já que nos dias 26 e 30 de agosto estará envolvido na decisão do Campeonato Mineiro contra o Tombense. O Colorado vai ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo no sábado, 29 de agosto, às 16h, no Estádio Nilton Santos. FICHA TÉCNICA​INTERNACIONAL 1 x 0 ATLÉTICO-MGData-Horário: 22 de agosto, às 19hEstádio-Local: Beira Rio, Porto Alegre(RS)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)Cartões amarelos: Jair(ATL), Junior Alonso(ATL), Marcos Guilherme(ATL)Cartões vermelhos: - Gol: Thiago Galhardo, aos 7’-ºT(1-0) Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia(D´Alessandro, aos 32’-2ºT) e Patrick(Rodrigo Moledo, aos 40’-2ºT); Thiago Galhardo(Peglow, aos 41’-2ºT) e Marcos Guilherme(Musto, aos 14’-2ºT). Técnico: Eduardo Coudet Atlético-MG: Rafael; Igor Rabello(Alan Franco, aos 24’-2ºT), Réver, Júnior Alonso, Mariano, Jair(Marquinhos-intervalo), Allan, Hyoran(Bruno Silva, aos 34’-2ºT); Guilherme Arana, Keno(Savarino, aos 15’-2ºT) e Marrony(Eduardo Sasha-intervalo). Técnico: Jorge Sampaoli