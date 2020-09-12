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futebol

Galo e Chape entram em acordo para retorno do atacante Bruno Silva

O jogador, que estava emprestado ao alvinegro mineiro, voltará a defender as cores do time catarinense...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 19:51
Crédito: Bruno estava sendo relacionado com frequência por Sampaoli, mas voltará ao clube que o revelou- (Bruno Cantini/Atlético-MG
O pedido de volta do atacante Bruno Silva para a Chapecoense será atendido pelo Atlético-MG. Os dois clubes chegaram e o jogador de 20 anos estará novamente no elenco da Chape. A informação foi publicada pelo site Fala Galo e confirmada pelo L!.
A Chapecoense solicitou ao Atlético-MG o retorno do jogador, que estava emprestado ao Galo desde metade de 2019, como reforço para o time sub-20, mas que teve algumas chances na equipe principal.
Bruno atuou com Jorge Sampaoli em duas partidas do Campeonato Brasileiro e no primeiro jogo da final do Mineiro, contra o Tombense, além de ter sido relacionado para outros dois confrontos do alvinegro, contra São Paulo e Coritiba. Bruno Silva deve ficar na Chape até o fim da Série B, competição que a equipe de Chapecó ocupa a vice-liderança. O Atlético-MG detém 15% dos direitos de Bruno e quer mais 35% do atleta. Por isso, ao ceder o jogador, o time mineiro quer manter a prioridade de compra futura.
Com um gol pelo profissional, Bruno Silva foi artilheiro da Copa do Brasil sub-17 em 2017, com sete gols, ajudando a Chape a chegar até a semifinal,chamando atenção do alvinegro.

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