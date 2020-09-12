Galo e Chape entram em acordo para retorno do atacante Bruno Silva

Crédito: Bruno estava sendo relacionado com frequência por Sampaoli, mas voltará ao clube que o revelou- (Bruno Cantini/Atlético-MG

O pedido de volta do atacante Bruno Silva para a Chapecoense será atendido pelo Atlético-MG. Os dois clubes chegaram e o jogador de 20 anos estará novamente no elenco da Chape. A informação foi publicada pelo site Fala Galo e confirmada pelo L!.

A Chapecoense solicitou ao Atlético-MG o retorno do jogador, que estava emprestado ao Galo desde metade de 2019, como reforço para o time sub-20, mas que teve algumas chances na equipe principal.

Bruno atuou com Jorge Sampaoli em duas partidas do Campeonato Brasileiro e no primeiro jogo da final do Mineiro, contra o Tombense, além de ter sido relacionado para outros dois confrontos do alvinegro, contra São Paulo e Coritiba. Bruno Silva deve ficar na Chape até o fim da Série B, competição que a equipe de Chapecó ocupa a vice-liderança. O Atlético-MG detém 15% dos direitos de Bruno e quer mais 35% do atleta. Por isso, ao ceder o jogador, o time mineiro quer manter a prioridade de compra futura.