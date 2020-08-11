Galiotte: 'Você me pergunta se eu gostaria de ter o Soteldo um dia com a camisa do Palmeiras? Gostaria'

Crédito: Ivan Storti/Santos

Mauricio Galiotte, presidente do Palmeiras, fez elogios ao meia Soteldo e disse que gostaria de contar com o jogador venezuelano com a camisa alviverde, apesar da ressalva que ele pertence ao Santos.

- Quem não quer o Soteldo? Todo mundo quer o Soteldo. É um grande jogador, mas ele pertence ao Santos Futebol Clube. Nós temos nosso elenco, e o Soteldo é jogador do Santos. É um grande jogador - afirmou Galiotte em entrevista à Fox Sports, além de completar:

- Você me pergunta se eu gostaria de ter o Soteldo um dia com a camisa do Palmeiras? Gostaria.O mandatário máximo alviverde falou também sobre Dudu. Emprestado ao Al-Duhail, do Qatar, o atacante participou, por vídeo, da festa palmeirense no campo e posteriormente no vestiário do Allianz Parque.

- Eu disse para ele que iria encerrar a carreira dele no Palmeiras. Ele vai ter um pedacinho do prêmio e a medalha também - completou Galiotte.