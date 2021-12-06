Galiotte explica por que Felipe Melo e Jailson não renovaram com o Palmeiras: ‘Reformulação necessária’

Uma semana depois de conquistar o tricampeonato da Libertadores da América, o Palmeiras anunciou que não renovaria os contratos de Felipe Melo e Jailson. Em entrevista exclusiva concedida ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Maurício Galiotte explicou o que motivou a diretoria a tomar tais decisões.- São dois ídolos, dois vencedores e líderes. Eles ficarão eternizados no Palmeiras, participaram de todo esse projeto. O planejamento do Palmeiras contempla uma renovação. O futebol é muito dinâmico e requer aprimoramento de elenco constante. O Felipe é o nosso capitão, temos muita gratidão pelo que ele fez. Foi debatida a permanência ou não. Ele gostaria de dois anos a mais, mas o que está definido pelo planejamento institucional do clube? O Palmeiras necessita de reformulação, de tal maneira que foi definido que os nomes de Felipe e Jailson não seriam renovados para o próximo ciclo - comentou, explicando a importância do processo de reformulação do elenco.