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Galiotte discorda de ‘vexame’ do Palmeiras no Paulista: ‘Planejamos como pré-temporada’

Presidente do Verdão afirma que planejamento está alinhado entre comissão técnica e diretoria e ressaltou que 'o clube tem que escolher qual caminho seguir'
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Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 17:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, discorda do termo ‘vexame’ para caracterizar a provável eliminação do Palmeiras na primeira fase do Campeonato Paulista 2021.
>> ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Palmeiras
Ao portal ‘ge’, o mandatário afirmou que o planejamento do clube está ‘alinhado’ internamente entre diretoria e comissão técnica e reduziu a importância da competição dentro da temporada do Verdão:
– O Palmeiras sempre planejou o Paulistão como um período de pré-temporada. Há ajustes no time, reforços, tudo já planilhado, tudo no orçamento. Há um alinhamento com comissão técnica e diretoria – relatou.
O Verdão vive dias turbulentos na competição desde o início da atual edição. A primeira partida disputada pelo clube no Paulistão 2021 foi diante do arquirrival Corinthians, entre os dois jogos da grande decisão da Copa do Brasil 2020, contra o Grêmio.Como a atual temporada se iniciou antes mesmo de a última ser encerrada, o elenco alviverde tirou férias durante as primeiras rodadas do estadual e, na maior parte dos jogos, foi escalado com atletas da base e reservas. Sobre isso, Galiotte ponderou:
– É uma situação que faz parte do processo a partir do momento em que você opta por esse planejamento. Não tem isso de vexame. Iniciamos o Paulistão no meio da decisão da Copa do Brasil, o clube tem que escolher qual caminho seguir – analisou o mandatário.
Atualmente, o Palmeiras tem 12 pontos em nove jogos disputados e ocupa a terceira colocação do grupo C, atrás de Novorizontino (18 pontos em nove jogos) e Red Bull Bragantino (21 pontos em dez jogos). Em um ritmo acelerado de partidas, o Verdão volta a campo pelo Campeonato Paulista no próximo domingo (2), no estádio do Canindé, contra o Santo André. A depender da combinação de resultados, a equipe de Abel Ferreira pode ter sua eliminação confirmada já nesta próxima rodada.

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