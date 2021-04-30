Galiotte discorda de ‘vexame’ do Palmeiras no Paulista: ‘Planejamos como pré-temporada’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, discorda do termo ‘vexame’ para caracterizar a provável eliminação do Palmeiras na primeira fase do Campeonato Paulista 2021.

>> ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Palmeiras

Ao portal ‘ge’, o mandatário afirmou que o planejamento do clube está ‘alinhado’ internamente entre diretoria e comissão técnica e reduziu a importância da competição dentro da temporada do Verdão:

– O Palmeiras sempre planejou o Paulistão como um período de pré-temporada. Há ajustes no time, reforços, tudo já planilhado, tudo no orçamento. Há um alinhamento com comissão técnica e diretoria – relatou.

O Verdão vive dias turbulentos na competição desde o início da atual edição. A primeira partida disputada pelo clube no Paulistão 2021 foi diante do arquirrival Corinthians, entre os dois jogos da grande decisão da Copa do Brasil 2020, contra o Grêmio.Como a atual temporada se iniciou antes mesmo de a última ser encerrada, o elenco alviverde tirou férias durante as primeiras rodadas do estadual e, na maior parte dos jogos, foi escalado com atletas da base e reservas. Sobre isso, Galiotte ponderou:

– É uma situação que faz parte do processo a partir do momento em que você opta por esse planejamento. Não tem isso de vexame. Iniciamos o Paulistão no meio da decisão da Copa do Brasil, o clube tem que escolher qual caminho seguir – analisou o mandatário.