Galiotte critica falta de critério da arbitragem após erro contra o Palmeiras

O Palmeiras publicou um comunicado oficial pelas redes do clube assinado pelo presidente Maurício Galiotte, após o erro de arbitragem na partida desta terça-feira (24), contra o Atlético-MG. Na nota, o mandatário criticou a falta de critério e o despreparo da arbitragem e do VAR no Brasil.- Impressionante a falta de critério da arbitragem e do VAR para lances tão parecidos, com decisões tão diferentes. Lamentável o despreparo. Precisamos evoluir muito nas questões envolvendo a arbitragem - diz o texto.

A reclamação se deu pelo segundo gol do time mineiro, que deveria ter sido anulado por impedimento. Na jogada Hulk arriscou de fora da área e Nacho Fernández desviou da bola em posição irregular De acordo com a regra, o gol deveria ter sido anulado pela interferência indireta do jogador. A indignação foi ainda maior porque, na última partida do Verdão, o time teve um gol semelhante invalidado.O auxiliar João Martins queixou-se do lance na entrevista coletiva e relembrou de reclamações antigas do treinador Abel Ferreira. Momentos mais tarde, Galiotte também se posicionou a respeito do erro.

Nas redes sociais, o clube ainda publicou um vídeo para ironizar a contrariedade das marcações em lances parecidos envolvendo o clube.