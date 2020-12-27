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futebol

Galhardo marca e quebra jejum com a camisa do Inter

Com o tento marcado na Arena Fonte Nova, o atacante quebrou uma sequência de dez jogos sem anotar...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 18:38
Crédito: Ricardo Duarte/Inter
Fim da seca de Thiago Galhardo. Depois de dez jogos sem balançar as redes, o atacante do Internacional desencantou diante do Bahia e ajudou o Colorado a vencer por 2 a 1.
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O gol saiu no começo da etapa final. Após Gregore colocar a mão na bola, o árbitro deu pênalti e Galhardo não desperdiçou. O camisa 17 soltou o pé e estufou as redes.
‘Mais importante é ajudar a equipe. Futebol há esse jejum. Tem que ser tranquilo. Brinquei de fazer o primeiro gol e ia fazer o último. Tem que dedicar para o presidente. Último jogo dele. Feliz pelo resultado. Quando a gente consegue três vitórias consecutivas, vamos ficar na parte de cima. Enterrar a zica. Quando a gente passa um jejum, completei oito pelo Brasileiro e dois da Libertadores. É um tempo longo. Fico feliz em poder a marcar. E mais feliz em ajudar a equipe’, afirmou ao Premiere.
Com o gol marcado no solo baiano, o jogador chegou a marca de 16 gols na competição e abriu vantagem em relação aos concorrentes. O vice-líder da artilharia é Marinho, que tem 15 gols.
O próximo desafio de Galhardo e Internacional acontece no dia 7 de janeiro, diante do Ceará, na Arena Castelão.

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