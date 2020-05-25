Galhardo, Lindoso e Uendel prolongam acordos com o Internacional

Através de sua rede social, o Internacional informou que três nomes do plantel principal prorrogaram os seus contratos, agora com validade até dezembro de 2021: o lateral-esquerdo Uendel além dos meio-campistas Rodrigo Lindoso e Thiago Galhardo.
Mais experiente no grupo que deixou sua passagem pelo Colorado mais extensa, Uendel assegura que o clube do Beira-Rio ocupa um espaço especial na sua vida e de sua família. Desde 2017 na equipe, ele acumula 112 partidas 57 vitórias, 31 empates e 12 derrotas.
- Gostaria de agradecer ao Internacional, a torcida e aos meus companheiros de equipe, para mim é um dia especial. Me sinto muito honrado e grato em estender mais um ano de contrato, o Clube já faz parte da minha vida e da minha família, somos muito felizes aqui. Espero retribuir essa confiança com muito trabalho, seja no dia a dia, nos treinamentos, ou nos jogos, ajudando a equipe, sempre pensando no coletivo - assegurou ao site oficial do Inter.
Desde o ano passado sendo nome bastante considerado na equipe titular apesar da troca de comando (Odair Hellmann, Zé Ricardo e Eduardo Coudet), Lindoso também demonstrou felicidade com a manutenção do acordo assim como o "caçula" da turma, Galhardo.
- Muito feliz mesmo. Agradeço a todos. Minha intenção sempre foi continuar aqui. Estou a disposição e me dedicando cada dia mais para conquistar os objetivos aqui no Inter. Temos tudo para conseguir coisas boas, a preparação está sendo ótima - afirmou Lindoso.
- Feliz pelo momento, pela prorrogação, é uma coisa que eu desejava aqui no Inter. Isso me deixa muito feliz, espero que os jogos possam voltar em breve e eu possa continuar ajudando a equipe da melhor maneira possível - pontuou Galhardo.
Sem custo adicional
Também falando ao site do Internacional, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, tratou de ressaltar que a medida não envolveu uma renegociação de possível aumento salarial ou qualquer custo adicional ao Colorado. Na verdade, o intuito foi de garantir, pelo menos no aspecto contratual, uma maior segurança da manutenção do plantel para quando for possível dar sequência nas competições da temporada 2020.
- Seguindo nossa filosofia de proteção e manutenção do elenco atual , em relação a toda essa questão da Covid e a indefinição do calendário, o Inter vem adotando a estratégia de estender o vínculo dos atletas que encerram contrato em dezembro de 2020. Por conta disso, alguns jogadores já tinham uma renovação automática e estamos antecipando isso sem qualquer tipo de impacto no nosso fluxo de caixa. É apenas uma prorrogação do vinculo mantendo todas as bases atuais para os atletas Thiago Galhardo, Rodrigo Lindoso e Uendel. Todos eles tinham uma renovação automática em caso de atingimento de metas. O que fizemos foi antecipar esse período. Sobre o Uendel já era algo previsto em 2019 quando houve interesse de outros clubes. Assim, trabalhamos para a manutenção do nosso elenco - detalhou o dirigente.E MAIS:Fenapaf divulga vídeo para que atletas recebam auxílio emergencialInternacional prolonga contratos de dois jogadoresConmebol decide penas por confusão no GreNal da LibertadoresPresidente do Inter comenta sobre situação de Rodrigo DouradoDiego Lugano crava: 'Guerrero só fica abaixo de Luis Suárez' E MAIS: