Galhardo, Lindoso e Uendel prolongam acordos com o Internacional

Crédito: Divulgação/Internacional

Através de sua rede social, o Internacional informou que três nomes do plantel principal prorrogaram os seus contratos, agora com validade até dezembro de 2021: o lateral-esquerdo Uendel além dos meio-campistas Rodrigo Lindoso e Thiago Galhardo.

Mais experiente no grupo que deixou sua passagem pelo Colorado mais extensa, Uendel assegura que o clube do Beira-Rio ocupa um espaço especial na sua vida e de sua família. Desde 2017 na equipe, ele acumula 112 partidas 57 vitórias, 31 empates e 12 derrotas.

- Gostaria de agradecer ao Internacional, a torcida e aos meus companheiros de equipe, para mim é um dia especial. Me sinto muito honrado e grato em estender mais um ano de contrato, o Clube já faz parte da minha vida e da minha família, somos muito felizes aqui. Espero retribuir essa confiança com muito trabalho, seja no dia a dia, nos treinamentos, ou nos jogos, ajudando a equipe, sempre pensando no coletivo - assegurou ao site oficial do Inter.

Desde o ano passado sendo nome bastante considerado na equipe titular apesar da troca de comando (Odair Hellmann, Zé Ricardo e Eduardo Coudet), Lindoso também demonstrou felicidade com a manutenção do acordo assim como o "caçula" da turma, Galhardo.

- Muito feliz mesmo. Agradeço a todos. Minha intenção sempre foi continuar aqui. Estou a disposição e me dedicando cada dia mais para conquistar os objetivos aqui no Inter. Temos tudo para conseguir coisas boas, a preparação está sendo ótima - afirmou Lindoso.

- Feliz pelo momento, pela prorrogação, é uma coisa que eu desejava aqui no Inter. Isso me deixa muito feliz, espero que os jogos possam voltar em breve e eu possa continuar ajudando a equipe da melhor maneira possível - pontuou Galhardo.

Sem custo adicional

Também falando ao site do Internacional, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, tratou de ressaltar que a medida não envolveu uma renegociação de possível aumento salarial ou qualquer custo adicional ao Colorado. Na verdade, o intuito foi de garantir, pelo menos no aspecto contratual, uma maior segurança da manutenção do plantel para quando for possível dar sequência nas competições da temporada 2020.