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futebol

Galhardo comenta sobre competitividade no elenco do Inter

Autor de um dos gols, atacante vibrou com a volta de Paolo e as opções de Ramírez...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 00:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 00:34
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional é líder do Gauchão. Nesta quarta-feira, o Colorado bateu o Caxias por 2 a 0 e dormiu na ponta do torneio estadual.
Autor de um dos gols, o atacante Thiago Galhardo não escondeu a felicidade por voltar a balançar a rede e comentou também sobre a competitividade dentro do elenco.
'A importância é para o time. Quem vive de gol é importante marcar. A concorrência fica acirrada. Retorno do Guerrero, que dispensa comentários. Yuri com grande potencial. Eu estou aí. Mesmo abaixo fisicamente, estou treinando. Feliz porque o primeiro gol sempre dá motivação. Espero que saiam mais', afirmou ao Premiere.
Agora, o Internacional volta a campo no fim de semana, quando mede forças com o Brasil de Pelotas, fora de casa.

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