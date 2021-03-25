Galhardo comenta sobre competitividade no elenco do Inter

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional é líder do Gauchão. Nesta quarta-feira, o Colorado bateu o Caxias por 2 a 0 e dormiu na ponta do torneio estadual.

Autor de um dos gols, o atacante Thiago Galhardo não escondeu a felicidade por voltar a balançar a rede e comentou também sobre a competitividade dentro do elenco.

'A importância é para o time. Quem vive de gol é importante marcar. A concorrência fica acirrada. Retorno do Guerrero, que dispensa comentários. Yuri com grande potencial. Eu estou aí. Mesmo abaixo fisicamente, estou treinando. Feliz porque o primeiro gol sempre dá motivação. Espero que saiam mais', afirmou ao Premiere.