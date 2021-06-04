Galhardo chega ao 10º gol na temporada 2021

Um dos principais nomes do Internacional na temporada passada foi Thiago Galhardo. Ao longo da campanha do Brasileirão, ele anotou gols importantes e terminou como um dos melhores da competição.
Nesta temporada, sob o comando de Miguel Ángel Ramírez, o camisa 17 permanece em alta e mostra que momento decisivo é com ele.
Na última quinta-feira, ele foi o responsável por dar a vantagem ao Inter diante do Vitória na Copa do Brasil. Após sofrer o pênalti, ele colocou a bola na marca da cal e fuzilou o goleiro para decretar o placar favorável.
Números
Na temporada 2021, com o gol marcado contra o Vitória, Galhardo chegou aos 10 gols, sendo o terceiro de pênalti. Com o desempenho, o atacante é o artilheiro da era Ramírez.