Galhardo analisa o grupo do Internacional na Libertadores

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Fim da expectativa. O Internacional já sabe quem serão seus adversários na fase de grupos da Libertadores e o elenco de Miguel Ángel Ramírez mantém os pés no chão, apesar de não ter caído em grupo da morte.

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Na coletiva de imprensa, o atacante Thiago Galhardo mostrou respeito ao rivais e prevê dificuldade nos duelos.

‘Na teoria, dizem que é o grupo mais fácil. Mas, na prática, é muito difícil. Times competitivos, altitude. Quando corre, fica mais ofegante. Tem menos ar para respirar. Isso não pode ser desculpa para nós. Quando você entra na competição, não pode escolher adversário se quiser ser campeão. Se esse é o nosso caminho, será o que trilharemos’, falou Galhardo.