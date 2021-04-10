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futebol

Galhardo analisa o grupo do Internacional na Libertadores

Apesar de não cair em grupo a morte, o atacante vê um caminho difícil para o Colorado...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 11:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 11:42
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Fim da expectativa. O Internacional já sabe quem serão seus adversários na fase de grupos da Libertadores e o elenco de Miguel Ángel Ramírez mantém os pés no chão, apesar de não ter caído em grupo da morte.
+ Sorteio dos grupos da Libertadores rende memes na web; Corinthians e Flu foram os principais alvos
Na coletiva de imprensa, o atacante Thiago Galhardo mostrou respeito ao rivais e prevê dificuldade nos duelos.
‘Na teoria, dizem que é o grupo mais fácil. Mas, na prática, é muito difícil. Times competitivos, altitude. Quando corre, fica mais ofegante. Tem menos ar para respirar. Isso não pode ser desculpa para nós. Quando você entra na competição, não pode escolher adversário se quiser ser campeão. Se esse é o nosso caminho, será o que trilharemos’, falou Galhardo.
O Inter está na chave B da Libertadores ao lado do Olimpia, Deportivo Táchira e Always Ready-BOL.

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