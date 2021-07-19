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futebol

Galhardo analisa a pressão que elenco do Inter sofreu nas últimas semanas

Camisa 17 citou que o Colorado é um grande clube e precisa obter vitórias a todo instante...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 23:20

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 23:20
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
O domingo é de alívio para o torcedor do Internacional. Após oito jogos sem vencer em casa, o Colorado bateu o Juventude e respirou na tabela do Campeonato Brasileiro.
Autor do gol da vitória, Thiago Galhardo falou sobre o desempenho da equipe e a pressão que é defender um grande clube.
'Quem joga em time grande, carrega peso o tempo inteiro. Nos dá confiança. Temos feito bons jogo, mas pecado nas finalizações. O mais difícil do futebol é criar. As coisas estão andando, é bom fazer os gols com as oportunidades e não tomar. Voltar a vencer, com um compromisso importante na próxima quinta-feira, ficamos motivamos com isso’, afirmou ao Premiere.
Agora, o Internacional deixa de lado o Campeonato Brasileiro e foca as atenções na Libertadores, onde encara o Olimpia.

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