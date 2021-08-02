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futebol

Galdezani sobre nova derrota do Bahia: 'Momento delicado'

Volante lamentou a má fase que o Tricolor atravessa e espera tirar o time da situação delicada...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 21:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 21:31
Crédito: Twitter Sport
A crise bateu na porta e entrou de vez no Bahia. Na noite deste domingo, o Tricolor foi superado pelo Sport por 1 a 0 e chegou a quinta derrota consecutiva na temporada.
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Após o confronto, Galdezani comentou sobre o momento ruim da equipe na temporada e acredita que a má fase vai chegar ao fim.
‘Momento delicado. Porque a gente tem criado muito, teve chance de gol e não matamos o jogo. Futebol pune, quem não faz, toma. Jogamos mais que os caras, acharam uma bola no fim e fizeram o gol. Não tem muito o que falar. Momento ruim passa também. Acredito que o bom está voltando novamente. A gente vai sair dessa situação, temos um grupo bom, unido. Comissão está unida, diretoria. Pedir um pouco de paciência’, afirmou.
Com o revés fora de casa, o Tricolor de Aço aparece na 10ª colocação, com 17 pontos.

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