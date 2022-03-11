Galarza, do Vasco, é convocado pelo Paraguai para duelos contra Equador e Peru: 'Mais um sonho realizado'

Com novidades, o técnico Guillermo Schelotto divulgou a lista dos convocados para o Paraguai, na tarde desta sexta-feira, visando os próximos jogos da Albirroja nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na reta final da competição, os paraguaios encaram Equador e Peru. O jovem Matías Galarza, do Vasco, está presente na lista. Aos 20 anos, Galarza tem passagens pelas categorias de base do Paraguai e foi convocado pela primeira vez para a seleção principal. Na temporada, o meio-campista entrou em campo em cinco oportunidades com a Cruz de Malta no peito.

Dentre as partidas em que o paraguaio esteve em campo no ano, apenas na vitória contra o Audax, ele foi titular. Desde então, perdeu espaço nos últimos jogos e não foi relacionado pelo técnico Zé Ricardo. Em sua rede social, ele escreveu nos stories.

- Mais um sonho realizado - publicou o meio-campista em seu stories no Instagram.

Além dele, o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, o meia Mathías Villasanti, do Grêmio, e o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, também foram convocados. Eles devem desfalcar suas equipes enquanto defenderem a seleção nas Eliminatórias da América do Sul.

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Na tabela, o Paraguai está na penúltima colocação e não tem mais chances de se se classificar para a Copa do Catar 2022. A seleção entra em campo no próximo dia 24, contra o Equador, na Ciudad del Este, e no dia 29, em Lima, diante do Peru.

Confira a lista completa de convocados:

Goleiros - Antony Silva (Puebla – México), Gatito Fernández (Botafogo – Brasil) e Ángel González (F.C. Porto – Portugal)

Defensores - Gustavo Gómez (Palmeiras – Brasil), Robert Rojas (River Plate – Argentina), Júnior Alonso (Krasnodar – Rússia), Fabián Balbuena (Dinamo Moscow – Rússia), Omar Alderete (Valencia – España) e Blas Riveros (Brondby – Dinamarca)

Meio-campistas - Richard Sánchez (América – México), Andrés Cubas (Nimes – França), José Florentín (Vélez Sarsfield – Argentina), Mathías Villasanti (Grêmio – Brasil), Óscar Romero (Boca Juniors – Argentina), Matías Galarza (Vasco – Brasil), Miguel Almirón (Newcastle – Inglaterra), Jesús Medina (CSKA – Rússia).

Atacantes - Sebastián Ferreira (Houston Dynamo – EUA) e Ángel Romero (Cruz Azul – México).