Gabriel Xavier comemora oportunidade de permanecer no Bahia

Visando o aumento de alternativas no elenco para disputar a temporada 2022, o Bahia adquiriu em definitivo o zagueiro Gabriel Xavier, nome de 20 anos de idade que pertencia ao Mirassol e foi contratado após boas atuações no Brasileirão da categoria em 2021 pelo Esquadrão.>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Gabriel exaltou a evolução que teve durante a última temporada bem como a rápida adaptação, contando com a ajuda da comissão técnica e de todo o elenco, já que esteve no Famalicão-POR antes de ser emprestado pelo Mirassol a equipe de Salvador.

Agora, promovido ao elenco principal, ele enxerga uma disputa saudável com os companheiros na busca por seu espaço no time comandado por Guto Ferreira.

- Defendi o Sub-20 por um ano e foi um período de muito aprendizado. Toda a comissão técnica e o elenco me ajudaram muito na adaptação, já que eu vinha de um estilo de jogo diferente, do futebol português, e principalmente na minha evolução. Agora, na equipe principal tenho grandes objetivos, mas o principal é buscar meu espaço dentro do elenco, sempre respeitando meus companheiros - disse Gabriel.

Frisando que está realizando um sonho, o jovem defensor visa se preparar para conquistar títulos e escrever seu nome na história do Bahia:

- Graças a Deus fui comprado agora e isso foi fruto de muito trabalho desde que cheguei ao clube. Fui integrado ao elenco principal e é um sentimento inexplicável. Conseguir esse feito em um time com a grandeza do Bahia não é fácil, é um sonho que se realiza, mas que não para por aqui. Vou trabalhar e me preparar ainda mais para conseguir grandes conquistas com essa camisa.