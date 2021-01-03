Gabriel Veron treina sem restrições em última atividade do Palmeiras antes de viagem para Argentina

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras deu sequência à preparação para o confronto da semifinal da Libertadores contra o River Plate e realizou, neste domingo (03), a última sessão de treinamentos antes de viajar à Argentina.

O principal acontecimento do treino desta manhã é relacionado a Gabriel Veron. O ponta participou de toda a atividade, sem qualquer restrição, e está à disposição da comissão técnica pela primeira vez após ter lesionado a coxa direita, há cerca de uma semana.Gabriel Silva, que tem um edema na coxa, também treinou, porém deixou o gramado antecipadamente para realizar um complemento físico à parte. Zé Rafael, outro que volta de lesão, participou do treinamento completo.

Visando o River Plate, Abel Ferreira realizou um treino tático e ensaiou jogadas. Os atletas fizeram, também, trabalhos com foco nas transições – ofensivas e defensivas -, na marcação e outras movimentações.

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