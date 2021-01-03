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Gabriel Veron treina sem restrições em última atividade do Palmeiras antes de viagem para Argentina

Atacante se recuperou de uma lesão na coxa direita e deve reforçar o Verdão contra o River Plate na partida de ida da semifinal da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 15:30

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 15:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras deu sequência à preparação para o confronto da semifinal da Libertadores contra o River Plate e realizou, neste domingo (03), a última sessão de treinamentos antes de viajar à Argentina.
O principal acontecimento do treino desta manhã é relacionado a Gabriel Veron. O ponta participou de toda a atividade, sem qualquer restrição, e está à disposição da comissão técnica pela primeira vez após ter lesionado a coxa direita, há cerca de uma semana.Gabriel Silva, que tem um edema na coxa, também treinou, porém deixou o gramado antecipadamente para realizar um complemento físico à parte. Zé Rafael, outro que volta de lesão, participou do treinamento completo.
Visando o River Plate, Abel Ferreira realizou um treino tático e ensaiou jogadas. Os atletas fizeram, também, trabalhos com foco nas transições – ofensivas e defensivas -, na marcação e outras movimentações.
>> Confira o chaveamento completo da Libertadores e faça sua simulação>> De La Cruz na lista: 20 feras dos vizinhos sul-americanos que já podem assinar pré-contrato
A primeira parte do embate decisivo do Alviverde Imponente pela competição continental será na próxima terça-feira (05), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Libertadores da América, situado na cidade de Avellaneda.

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