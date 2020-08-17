Gabriel Veron treina e pode ser a novidade do Palmeiras

Crédito: Gabriel Veron voltou a treinar sem restrições (Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação

O Palmeiras voltou a treinar depois do empate por 1 a 1 diante do Goiás, no sábado (15), e a novidade da atividade na Academia de Futebol foi a presença de Gabriel Veron.

O atacante já havia participado da parte final do treinamento de sexta-feira passada e agora esteve com o restante do elenco durante toda a movimentação. Luxemburgo e a comissão técnica comandaram um trabalho em campo reduzido.

Veron deve ser a novidade no grupo de relacionados para o compromisso contra o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira (19) na Arena da Baixada. Os únicos atletas indisponíveis são Felipe Melo e Luan Silva,ambos machucados.