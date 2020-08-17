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Gabriel Veron treina e pode ser a novidade do Palmeiras

Recuperado de uma lesão muscular, atacante participou de toda atividade na Academia de Futebol tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Athletico Paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 18:48

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 18:48

Crédito: Gabriel Veron voltou a treinar sem restrições (Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação
O Palmeiras voltou a treinar depois do empate por 1 a 1 diante do Goiás, no sábado (15), e a novidade da atividade na Academia de Futebol foi a presença de Gabriel Veron.
O atacante já havia participado da parte final do treinamento de sexta-feira passada e agora esteve com o restante do elenco durante toda a movimentação. Luxemburgo e a comissão técnica comandaram um trabalho em campo reduzido.
Veron deve ser a novidade no grupo de relacionados para o compromisso contra o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira (19) na Arena da Baixada. Os únicos atletas indisponíveis são Felipe Melo e Luan Silva,ambos machucados.
Com dois empates até agora no Brasileirão, o Palmeiras busca vencer a primeira partida na atual edição do torneio nacional. São oito jogos contra times da Série A na temporada, com seis empates e duas derrotas.

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