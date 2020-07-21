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futebol

Gabriel Veron sofre lesão e desfalca Palmeiras no Dérbi desta quarta-feira

Atacante de 17 anos era uma das opções com a saída de Dudu e a suspensão de Rony, mas problema muscular o tira do clássico que ocorrerá em Itaquera, na retomada do Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 20:32

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 20:32

Crédito: Gabriel Veron sofreu lesão muscular e não poderá participar do Dérbi desta quarta (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Ainda não será nesta quarta-feira que Gabriel Veron disputará seu primeiro Dérbi como profissional. Cotado para ser titular do Palmeiras depois da negociação de Dudu e a suspensão de Rony, o atacante de 17 anos sofreu lesão muscular nesta terça-feira e está vetado para o clássico contra o Corinthians, marcado para 21h30 desta quarta-feira, em Itaquera, na rodada que marca a retomada do Campeonato Paulista após pausa devido à pandemia da Covid-19.
A informação do problema físico de Veron foi publicada primeiramente por Rafael Delmanto, jornalista dos canais Mídia Palmeirense e Tá Lá Dentro. A contusão teve confirmação depois do treinamento realizado na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol - o último antes da partida.Desta forma, segue a expectativa do Palmeiras por uma resposta positiva da Corte Arbitral do Esporte (CAS) para o efeito suspensivo de Rony. O atacante está concentrado e relacionado, mas o clube e seus advogados aguardarão até 17h desta quarta-feira se foi aceito o pedido para que ele fique livre para jogar enquanto não há novo julgamento sobre a pena de quatro meses imposta pela Fifa, devido a imbróglio em sua saída do Albirex Niigata, do Japão, em 2017.
O Palmeiras promete anunciar os desfalques para o clássico na quarta-feira, exatamente o dia da partida. A expectativa é de que sejam informados, inclusive, os atletas que tiverem resultado positivo nos exames para detecção de coronavírus e, por isso, serem afastados.
Veron é o quarto desfalque confirmado do técnico Vanderlei Luxemburgo. Também estão fora o zagueiro Gustavo Gómez, que negocia a renovação de seu contrato, o lateral-direito Marcos Rocha, que cumpre suspensão por ter sido expulso na última rodada antes da pausa do torneio devido à pandemia, e o atacante Dudu, emprestado ao Al Duhail, do Qatar.
O clássico é válido pela penúltima rodada da primeira fase do Paulista e está marcado para 21h30 desta quarta-feira. O Palmeiras ostenta a segunda melhor campanha geral e do Grupo B do Paulista, com 19 pontos somados em dez rodadas, ficando atrás do Santo André somente no saldo de gols.

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