Gabriel Veron sofre lesão e desfalca Palmeiras no Dérbi desta quarta-feira

Crédito: Gabriel Veron sofreu lesão muscular e não poderá participar do Dérbi desta quarta (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Ainda não será nesta quarta-feira que Gabriel Veron disputará seu primeiro Dérbi como profissional. Cotado para ser titular do Palmeiras depois da negociação de Dudu e a suspensão de Rony, o atacante de 17 anos sofreu lesão muscular nesta terça-feira e está vetado para o clássico contra o Corinthians, marcado para 21h30 desta quarta-feira, em Itaquera, na rodada que marca a retomada do Campeonato Paulista após pausa devido à pandemia da Covid-19.

A informação do problema físico de Veron foi publicada primeiramente por Rafael Delmanto, jornalista dos canais Mídia Palmeirense e Tá Lá Dentro. A contusão teve confirmação depois do treinamento realizado na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol - o último antes da partida.Desta forma, segue a expectativa do Palmeiras por uma resposta positiva da Corte Arbitral do Esporte (CAS) para o efeito suspensivo de Rony. O atacante está concentrado e relacionado, mas o clube e seus advogados aguardarão até 17h desta quarta-feira se foi aceito o pedido para que ele fique livre para jogar enquanto não há novo julgamento sobre a pena de quatro meses imposta pela Fifa, devido a imbróglio em sua saída do Albirex Niigata, do Japão, em 2017.

O Palmeiras promete anunciar os desfalques para o clássico na quarta-feira, exatamente o dia da partida. A expectativa é de que sejam informados, inclusive, os atletas que tiverem resultado positivo nos exames para detecção de coronavírus e, por isso, serem afastados.

Veron é o quarto desfalque confirmado do técnico Vanderlei Luxemburgo. Também estão fora o zagueiro Gustavo Gómez, que negocia a renovação de seu contrato, o lateral-direito Marcos Rocha, que cumpre suspensão por ter sido expulso na última rodada antes da pausa do torneio devido à pandemia, e o atacante Dudu, emprestado ao Al Duhail, do Qatar.