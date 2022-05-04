Gabriel Veron passa por exames, mas não preocupa o Palmeiras

O Palmeiras atropelou o Independiente Petrolero-BOL com uma goleada por 5 a 0, na última terça-feira, na altitude de Sucre. Apesar do resultado positivo e a classificação garantida para as oitavas de final da Libertadores, o torcedor do Verdão ficou preocupado com uma possível lesão de Gabriel Veron. No entanto, após passar por exames, nada grave foi detectado no jovem atacante palmeirense.GALERIA> Palmeiras lança coleção inspirada nos anos 80; veja fotos

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Foi já na reta final da segunda etapa do duelo na Bolívia que Veron acabou sentindo um incômodo muscular na virilha esquerda ao voltar para retomar uma bola perdida no ataque. Logo depois de fazer o desarme, ele colocou a mão na coxa e acabou deitando no chão pedindo atendimento médico para o banco de reservas.

Como naquela altura o Palmeiras já havia feito as cinco substituições permitidas, o jogador acabou sendo preservado e saiu de campo, deixando o Verdão com dez em campo, assim como o Petrolero, que já estava com um jogador a menos, pois Cristaldo havia sido expulso. Com o jogo decidido, não havia motivo para forçar a lesão do jovem.Depois de retornar da Bolívia durante a madrugada, Gabriel Veron foi submetido a exames para detectar a gravidade do incômodo que o tirou do jogo. No entanto, nada preocupante foi diagnosticado, apenas um edema, que deixa a comissão técnica mais tranquila.

Assim, a expectativa é que Veron fique fora apenas do duelo com o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque. Se tudo ocorrer dentro do previsto, ele poderá voltar diante da Juazeirense, na próxima quarta-feira, em Londrina, pela Copa do Brasil.

Veron, de apenas 19 anos, disputou somente 20 jogos na última temporada justamente por problemas físicos. Com 24 partidas em 2022, sendo 15 consecutivas, o atacante é o jogador que mais entrou em campo de forma consecutiva pelo Palmeiras até o momento.