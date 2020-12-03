Gabriel Veron enaltece Abel Ferreira e comemora classificação do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Classificado para as quartas de final da Taça Libertadores da América, o Palmeiras goleou o Delfin-EQU por 5 a 0, na noite desta quarta-feira (2). Eleito o melhor jogador da partida pela Conmebol, o atacante Gabriel Veron rasgou elogios ao técnico Abel Ferreira, enalteceu que o elenco está aprovando o trabalho do português e projetou o clássico contra o Santos no próximo sábado (5):

– A gente sabe que sempre tem que buscar melhorar. Estamos fazendo um excelente trabalho com o professor, todos juntos. Mas sempre tem que melhorar alguma coisa e vamos trabalhar para isso. Abel é um excelente profissional. Trouxe uma coisa que temos que atacar junto e defender junto, não importa o placar. Isso está sendo excelente para o grupo. Nos classificamos, graças a Deus, e agora é trabalhar, porque sábado tem Brasileirão – disse o jogador.Veron marcou dois na partida contra a equipe equatoriana e ainda deu assistência para o Willian Bigode, que encerrou o jejum de gols após dois meses. Questionado sobre a classificação para a fase seguinte da competição, o jogador colocou freio na empolgação, porém fez questão de destacar a evolução da equipe:

– A gente sabe que tem que estar bem e que as coisas começam a dar certo. Quanto mais você trabalha, mais as oportunidades vêm. Muito feliz com isso, muito feliz pelo grupo, e agora é continuar trabalhando – encerrou.