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futebol

Gabriel Veron enaltece Abel Ferreira e comemora classificação do Palmeiras

Camisa 27 disse estar encantado com o português e já pensa no clássico contra o Santos
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LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 22:45

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 22:45

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Classificado para as quartas de final da Taça Libertadores da América, o Palmeiras goleou o Delfin-EQU por 5 a 0, na noite desta quarta-feira (2). Eleito o melhor jogador da partida pela Conmebol, o atacante Gabriel Veron rasgou elogios ao técnico Abel Ferreira, enalteceu que o elenco está aprovando o trabalho do português e projetou o clássico contra o Santos no próximo sábado (5):
– A gente sabe que sempre tem que buscar melhorar. Estamos fazendo um excelente trabalho com o professor, todos juntos. Mas sempre tem que melhorar alguma coisa e vamos trabalhar para isso. Abel é um excelente profissional. Trouxe uma coisa que temos que atacar junto e defender junto, não importa o placar. Isso está sendo excelente para o grupo. Nos classificamos, graças a Deus, e agora é trabalhar, porque sábado tem Brasileirão – disse o jogador.Veron marcou dois na partida contra a equipe equatoriana e ainda deu assistência para o Willian Bigode, que encerrou o jejum de gols após dois meses. Questionado sobre a classificação para a fase seguinte da competição, o jogador colocou freio na empolgação, porém fez questão de destacar a evolução da equipe:
– A gente sabe que tem que estar bem e que as coisas começam a dar certo. Quanto mais você trabalha, mais as oportunidades vêm. Muito feliz com isso, muito feliz pelo grupo, e agora é continuar trabalhando – encerrou.
Já classificado para as quartas de final, o Verdão aguarda o vencedor do jogo entre Libertad e Jorge Wistermann. Na primeira partida, os paraguaios venceram a equipe boliviana por 3 a 1. O futuro adversário do Alviverde sai ainda nesta noite.

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