Gabriel Veron, do Palmeiras, tem início de carreira mais goleador do que Gabriel Jesus e Vinícius Jr

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após um início de temporada tímido e com uma séria lesão muscular, Gabriel Veron começa, enfim, a deslanchar como profissional do Palmeiras. Melhor jogador do último Mundial Sub-17, a joia alviverde ultrapassou Wesley e agora já é a Cria da Academia com mais participações em gols no ano, totalizando 12 (oito gols e quatro assistências).

As duas pinturas diante do Delfín fizeram com que Veron chegasse aos 10 tentos em 31 jogos como profissional. Em comparação com duas promessas reveladas pelo futebol brasileiro nos últimos anos, Gabriel Jesus e Vinícius Júnior, o camisa 27 tem números mais impactantes, não à toa Abel Ferreira afirmou que ele não pode sair por uma quantia menor que a da venda de Neymar ao Barcelona, em 2013.

Vinícius Júnior, por sua vez, alcançou os 10 gols de Veron somente após 49 partidas com a camisa do Flamengo. A cria da Gávea foi para o Real Madrid após balançar as redes apenas 14 vezes pelo Rubro Negro carioca.