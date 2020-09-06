Gabriel Veron agradece apoio da torcida: 'Sabem do meu pontencial'

Crédito: Gabriel Veron comemora gol marcado em Bragança Paulista (Cesar Greco/Agência Palmeiras

A expectativa pelo retorno de Gabriel Veron deu resultado e o atacante comandou a virada do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.

Autor de um gol e de uma assistência, o jovem de 18 anos agradeceu a torcida do Palmeiras e ao departamento médico do clube.

- Se a torcida deposita confiança em mim, é pelo meu potencial. Fico muito feliz com isso. Agradeço muito ao departamento médico do Palmeiras, que me deixou voltar só quando eu estivesse 100% - afirmou.Gabriel Veron teve uma lesão muscular ainda durante a parada por conta da pandemia e não atuava desde março. O técnico Vanderlei Luxemburgo também falou sobre a participação decisiva do atacante.