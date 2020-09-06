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futebol

Gabriel Veron agradece apoio da torcida: 'Sabem do meu pontencial'

Atacante de 18 anos voltou a jogar neste domingo (6) após se recuperar de lesão muscular e foi fundamental para a virada do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 13:59

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 13:59
Crédito: Gabriel Veron comemora gol marcado em Bragança Paulista (Cesar Greco/Agência Palmeiras
A expectativa pelo retorno de Gabriel Veron deu resultado e o atacante comandou a virada do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.
Autor de um gol e de uma assistência, o jovem de 18 anos agradeceu a torcida do Palmeiras e ao departamento médico do clube.
- Se a torcida deposita confiança em mim, é pelo meu potencial. Fico muito feliz com isso. Agradeço muito ao departamento médico do Palmeiras, que me deixou voltar só quando eu estivesse 100% - afirmou.Gabriel Veron teve uma lesão muscular ainda durante a parada por conta da pandemia e não atuava desde março. O técnico Vanderlei Luxemburgo também falou sobre a participação decisiva do atacante.
- Ele é um jogador pronto, experiente já apesar da idade. Já estava querendo que ele voltasse. Ele entra no jogo, ele tem o drible, a finalização, ele quebra a linha do adversário. Jogador que promete muito. A gente precisa contar com ele, mas temos que ter paciência. Ele voltou no tempo certo, mas senti que ele ainda não está 100%. Temos que ter essa sensibilidade - completou o treinador.

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