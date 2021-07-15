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Gabriel valoriza preparação do Corinthians para pegar o Atlético-MG: 'Precisávamos da semana livre'

Volante falou com a TV oficial do clube e comentou a importância desse espaço na agenda do Timão após uma sequência de jogos consecutivos sem muito tempo para treinos...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 08:00
O Corinthians tem vivido um período inédito sob o comando de Sylvinho desde a última segunda-feira. Isso porque é a primeira semana que o elenco tem livre, sem jogos, podendo apenas usar para treinar e até para um dia de descanso. E não é só a comissão técnica que comemora, os jogadores também a valorizam.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Em entrevista para a TV oficial do clube, o volante Gabriel exaltou a preparação do elenco para enfrentar o Atlético-MG, no próximo sábado. Segundo o camisa 5, o grupo precisava desse período de treinos para conseguir fôlego na retomada neste Campeonato Brasileiro, que promete ficar ainda mais duro.
- Trabalho forte, bom, precisávamos de uma semana de trabalho livre, até porque viemos de 11 jogos consecutivos, uma sequência muito forte, dois jogos fora de casa, dois dias de descanso, então é importante.
- Trabalho começou bem, semana boa, concentrado para fazer um grande jogo no sábado e conseguir a vitória. A gente sabe que é importante para o campeonato, para retomarmos a confiança e buscarmos nossos objetivos, que são sempre grandes dentro da competição - completou o meio-campista.

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