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Gabriel Tigrão, do Botafogo, passa por cirurgia e tranquiliza: 'Focar na recuperação'

Atacante sofreu lesão no joelho e passou por procedimento cirúrgico na última sexta-feira...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 13:45
A bruxa está solta no Botafogo. O clube convive com lesões mesmo no começo de temporada e o técnico interino Lúcio Flávio tem problemas para montar a equipe visando a sequência do Campeonato Carioca. Um desses casos envolve Gabriel Tigrão, que jogou a última Copinha. O atacante sofreu uma lesão no joelho e passou por cirurgia.+ Anúncio com escudo do Botafogo foi transmitido em 188 países; ao L!, Textor vibra: 'Só um pequeno início'
O atleta de 20 anos sofreu uma lesão meniscal medial em entorse no joelho esquerdo durante um treinamento na semana passada. Após passar pelo fase pré-cirúrgica, o atacante teve o procedimento cirúrgico realizado em uma clínica no Rio de Janeiro na última sexta-feira.
O Botafogo não divulga tempo previsto de recuperação e possível retorno aos gramados. Nas redes sociais, Gabriel Tigrão compartilhou mensagem de alívio e afirmou que a cirurgia foi boa.
– Obrigado a todos pelas orações, cirurgia concluída com sucesso, agora é focar na recuperação, vamos com Deus! - escreveu.
Tigrão marcou dois gols na última Copinha e estava treinando com a equipe profissional do Glorioso.
Crédito: GabrielTigrãojogouaúltimaCopinhapeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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