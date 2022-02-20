Gabriel Tigrão, do Botafogo, passa por cirurgia e tranquiliza: 'Focar na recuperação'

A bruxa está solta no Botafogo. O clube convive com lesões mesmo no começo de temporada e o técnico interino Lúcio Flávio tem problemas para montar a equipe visando a sequência do Campeonato Carioca. Um desses casos envolve Gabriel Tigrão, que jogou a última Copinha. O atacante sofreu uma lesão no joelho e passou por cirurgia.+ Anúncio com escudo do Botafogo foi transmitido em 188 países; ao L!, Textor vibra: 'Só um pequeno início'

O atleta de 20 anos sofreu uma lesão meniscal medial em entorse no joelho esquerdo durante um treinamento na semana passada. Após passar pelo fase pré-cirúrgica, o atacante teve o procedimento cirúrgico realizado em uma clínica no Rio de Janeiro na última sexta-feira.

O Botafogo não divulga tempo previsto de recuperação e possível retorno aos gramados. Nas redes sociais, Gabriel Tigrão compartilhou mensagem de alívio e afirmou que a cirurgia foi boa.

– Obrigado a todos pelas orações, cirurgia concluída com sucesso, agora é focar na recuperação, vamos com Deus! - escreveu.

Tigrão marcou dois gols na última Copinha e estava treinando com a equipe profissional do Glorioso.