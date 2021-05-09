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  • Gabriel Teixeira vibra com gol pelo Fluminense e exalta parceria com Kayky: 'Essa dupla joga para sempre'
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Gabriel Teixeira vibra com gol pelo Fluminense e exalta parceria com Kayky: 'Essa dupla joga para sempre'

Atacante marcou o segundo gol do Flu na vitória sobre a Portuguesa, neste domingo, que levou o Tricolor à final do Carioca...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 20:16
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Xerém voltou a decidir a favor do Fluminense, que venceu a Portuguesa por 3 a 1 e garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca, no próximo sábado. Yago Felipe abriu o placar, mas Kayky, que entrou no intervalo, também deixou o dele e deu uma assistência para Gabriel Teixeira marcar. Após o jogo, Biel exaltou a dupla das crias da casa.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
- Estou muito feliz. Nada melhor do que passar para a final com meu colega de Xerém. Essa dupla aqui (Kayky) joga para sempre. Sensação muito boa. Ajudar a equipe a passar para a final, a minha primeira como profissional. Espero que dê tudo certo. Vamos trabalhar no fim de semana que tem Libertadores. Agora é virar a chave, continuar trabalhando como sempre fizemos e que venha a quarta - disse o jovem.
> ATUAÇÕES: Crias de Xerém se destacam na vitória do Fluminense sobre a Portuguesa, no Carioca
O Flu já entra em campo novamente nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Independiente Santa Fe, às 21h, no Maracanã. Biel também elogiou Fred, que foi reserva nesta tarde e não chegou a entrar, mas demonstrou apoio aos companheiros do banco.
- Ah, sempre foi nosso ídolo desde garoto. Ele ajudou muito a gente quando subimos para os profissionais. Fico muito feliz de poder jogar ao lado dele - finalizou.
A decisão do Campeonato Carioca será nos próximos dois sábados, dias 15 e 22 de maio, no Maracanã. O Flamengo, adversário da decisão, eliminou o Volta Redonda na outra semifinal.

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