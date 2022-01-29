Gabriel Teixeira vendido e elenco fechado: saiba chegadas, saídas e sondagens do Fluminense para 2022

O Fluminense parece ter cessado as movimentações no mercado da bola e agora lida apenas com a saída de jogadores. Depois de oficializar todos os reforços e acertar a rescisão do contrato de Cazares e Lucca, o Tricolor também concretizou a venda do jovem Gabriel Teixeira, cria da base, para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes.Veja, abaixo, a movimentação do Fluminense no mercado para o ano de 2022.

CONTRATAÇÕES DO FLUMINENSEO volante Felipe Melo, ex-Palmeiras, foi anunciado oficialmente pelo clube como a primeira contratação para 2022. Além dele, o Fluminense também terá Willian Bigode, um sonho antigo. O Tricolor também entrou em acordo por empréstimo com o lateral-esquerdo, Pineida, ex-Barcelona de Guayaquil e anunciou David Duarte, zagueiro ex-Goiás.

O meia Nathan foi emprestado por um ano com opção de compra pelo Atlético-MG e Germán Cano foi anunciado. Os dois últimos a serem oficializados foram o lateral-esquerdo Cristiano e o goleiro Fábio. Além deles, o técnico Abel Braga retornou e comandará o clube na temporada.

JOGADORES NA MIRANo momento, o Flu não tem mais jogadores no radar e sinaliza que fechou o elenco para essa primeira parte da temporada.QUEM SAIUO atacante Samuel Granada, que esteve emprestado para o Vitória durante a temporada, já entrou em acordo, também por empréstimo, com o Nova Iguaçu para a disputa do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo Egídio assinou com o Coritiba após o fim do contrato. Fernando Pacheco acertou o retorno ao Sporting Cristal, do Peru, após voltar de empréstimo ao Juventude.

Outros jogadores estavam em fim de contrato e saem: o atacante Abel Hernández, anunciado pelo Atlético San Luis, do México, o zagueiro Reginaldo, reforço da Chapecoense, além de Lucas Barcelos, que assinou com CSA, e Robinho, que permanece em Bangladesh. Raí teve o empréstimo renovado ao Bangu.

O atacante Raúl Bobadilla retornou ao Guaraní, do Paraguai. Os atletas Mascarenhas, Pablo Dyego, Rodolfo e João Lopes ficaram sem vínculo. O zagueiro Frazan foi emprestado para a Chapecoense até o fim de 2022 após uma troca com o Flu, que ficou com o jovem Kevyn Reis, de apenas 15 anos, para a base. Caio Vinícius foi novamente emprestado ao Goiás até o final do ano. Lucca acertou a rescisão e fechou com a Ponte Preta, enquanto Cazares também finalizou o vínculo mais cedo para fechar com o Metalist, da Ucrânia.

O último a deixar o clube foi o meia-atacante Gabriel Teixeira, de 20 anos. Ele foi vendido ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes, por 2 milhões de dólares (aproximadamente de R$ 10,8 milhões na cotação atual). O jogador, inclusive, já foi para Dubai.

QUEM PODE SAIRO volante Yuri não se reapresentou com os profissionais e treina no Sub-23. Seu empresário já busca outros caminhos.

TIME-BASE DE 2022Fábio (Marcos Felipe); Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier (Pineida), André, Yago Felipe, Nathan e Cristiano; Luiz Henrique (Willian) e Fred. Técnico: Abel Braga.

DESAFIOS PARA 2022Após terminar o Campeonato Brasileiro em 7º lugar, o Fluminense conquistou a vaga para as fases iniciais da Libertadores e realiza sua estreia no dia 23 de fevereiro. Porém, antes disso, o Tricolor começa a temporada de 2022 com a disputa do Campeonato Carioca, a partir do dia 26 de janeiro. Além disso, a equipe começa a Copa do Brasil já na terceira fase, no dia 20 de abril, enquanto o Brasileirão se inicia em 10 de abril.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202227/01 - 1º rodada do Carioca - Fluminense x Bangu - 21h30/01 - 2ª rodada do Carioca - Madureira x Fluminense - 18h03/02 - 3ª rodada do Carioca - Fluminense x Audax Rio - 21h06/02 - 4ª rodada do Carioca - Flamengo x Fluminense - 16h