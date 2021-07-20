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futebol

Gabriel Teixeira renova o contrato com Fluminense até fim de 2025

Vínculo anterior do jovem, cria de Xerém, era válido até dezembro de 2024; jogador foi integrado ao profissional nesta temporada...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 18:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense acertou a renovação do contrato do meia-atacante Gabriel Teixeira. O vínculo anterior era válido até o fim de 2024 e passa a ir até dezembro de 2025. O jovem de 20 anos, formado em Xerém, também ganhou um reajuste salarial. Ele foi promovido ao time profissional nesta temporada após se destacar na base.
+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
A última renovação de Biel havia sido em março deste ano, quando foi integrado ao grupo Sub-23 do Fluminense que iniciou a disputa do Campeonato Carioca. Depois de ser o principal destaque do time, ele passou a ser mais utilizado por Roger Machado e conquistou a vaga como titular.
Veja a tabela do Brasileirão
​Na última temporada, Gabriel disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Carioca Sub-20 e o Brasileiro Sub-20. O meia também foi acionado pelo time Sub-23 em seis partidas do Brasileirão de Aspirantes. Ele fez 27 jogos e cinco gols. Com o profissional já são 34 partidas e três gols marcados.
O novo vínculo já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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