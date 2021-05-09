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Gabriel Silva decide e Palmeiras avança às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Equipe já havia goleado na primeira partida e confirmou seu favoritismo na tarde deste domingo (9), em Recife (PE)
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Publicado em 09 de Maio de 2021 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 18:50
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Na tarde deste domingo (9), a equipe do Palmeiras confirmou seu lugar nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, após vencer o Náutico pelo placar de 2 a 1, no estádio do Arruda, em Recife – no agregado, 6 a 1 para o Verdão. Ambos os gols foram anotados por Gabriel Silva.
>> ATUAÇÕES: Com golaço e assistências, Scarpa brilha em classificação do Palmeiras
Escalado com Gabriel Silva no comando do ataque, o Palmeiras iniciou a partida sendo pressionado pelos donos da casa, que precisavam do placar. Aproveitando a fragilidade defensiva do adversário, aos 10 minutos Marino lançou Robinho, que driblou o goleiro, mas foi interceptado sob a linha do gol. Quatro minutos mais tarde, foi a vez de Yago lançar, e Gabriel Silva abrir o marcador.
Aos 24, Gabriel arrematou firme após assistência de Vitinho, ampliando a vantagem. Com o tento, o atacante chegou a quatro gols em duas partidas pela Copa do Brasil Sub-20, tornando-se artilheiro da equipe, superando Newton, com dois. Ainda na etapa inicial, Yago perdeu grande chance, podendo sacramentar a goleada ainda nos 45 minutos iniciais.Já no segundo tempo, com ampla vantagem no marcador e no agregado, o Palmeiras administrou a vantagem, abaixando as linhas e procurando o contra-ataque. A equipe ainda chegou a marcar o terceiro, novamente com Gabriel Silva, no entanto foi marcada a posição irregular. O Náutico diminuiu o marcador, mas o esboço de reação não se concretizou.
Na próxima fase, o Verdão enfrenta o Avaí, que eliminou o ABC de Natal. As datas e horários das partidas serão divulgadas pela CBF nos próximos dias, no entanto, sabe-se que o primeiro jogo terá mando dos catarinenses e o segundo dos paulistas.

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