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Gabriel segue como destaque no Corinthians nas estatísticas de desarmes e interceptações

Mesmo há quatro jogos sem ser titular, sendo dois deles por suspensão, o volante ainda lidera estatísticas de interceptação e é o segundo com mais desarmes no elenco...

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 13:45
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O meio-campo do Corinthians sofreu uma mudança nas últimas quatro partidas, uma vez que Gabriel, que vinha sendo titular, acabou suspenso por dois jogos e viu Cantillo ocupar sua função. Ainda que, neste momento, esteja na reserva da equipe de Sylvinho, o camisa 5 segue com destaque nas estatísticas de desarmes e interceptações no Campeonato Brasileiro deste ano.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Fora das partidas contra o Palmeiras e contra o Red Bull Bragantino por ter sido suspenso pelo cartão vermelho direto e pelo terceiro cartão amarelo, Gabriel voltou para os jogos contra Bahia (entrou no segundo tempo) e contra Sport como opção no banco de reservas nessa formação do time com Cantillo.
Mesmo com essa ausência, o volante do Timão consolidou boas participações anteriores que justificaram sua titularidade. Não é à toa que ele segue liderando, segundo o Footstats, as estatísticas de interceptações do elenco no Brasileirão-2021. Até aqui são 21 contra 20 de Fagner. No campeonato ele perde apenas para Éderson, do Fortaleza, que tem 24 e está na ponta da lista.
Outro número de destaque do camisa 5 corintiano é o de desarmes certos. São 43 no total, ficando na segunda posição na comparação com o elenco, o que o coloca atrás apenas de Fagner, que acertou 53 desarmes na competição nacional. No ranking geral do Brasileirão-2021, Gabriel ocupa a décima posição.
Ao que tudo indica, Gabriel deve seguir como opção de banco para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão-2021. O volante aguarda novas oportunidades. Neste Brasileirão ele atuou em 20 partidas, sendo 19 delas como titular e apenas uma como reserva, que foi aquela contra o Bahia, entrando na segunda etapa.

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