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Gabriel Pirani diz ter realizado sonho e busca mais oportunidades no Santos em 2021

Garoto estreou na equipe profissional na derrota diante do Bahia na quinta-feira...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 16:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 16:27
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O garoto Gabriel Pirani fez sua estreia como jogador profissional do Santos na última quinta-feira, contra o Bahia, em Salvador. Tratado como mais uma das joias da base santista, o jovem diz ter realizado um sonho que aguardava desde a chegada ao clube.
>>Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro- Estrear foi muito emocionante. Realizei o sonho no qual eu esperava desde 2011, quando pisei pela primeira vez no Santos. Esse dia representa muito para mim e para minha família - afirmou o jogador.
Pirani sabe a nova comissão técnica do Santos deve ter um olhar ainda maior para base, principalmente pelo fato de o time não poder contratar. O garoto quer mostrar seu potencial, para ganhar ainda mais espaço.- Vou trabalhar ainda mais para ter mais oportunidades ao longo da temporada e mostrar meu trabalho no time profissional. Tenho ótima expectativa sobre a nova comissão técnica e vou lutar pelo meu espaço.
O Menino da Vila deve ganhar nova oportunidade na estreia da equipe no Paulistão, ao menos de ficar no banco de reservas. O jogo será contra o Santo André, neste domingo.

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