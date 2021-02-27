Gabriel Pirani diz ter realizado sonho e busca mais oportunidades no Santos em 2021

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O garoto Gabriel Pirani fez sua estreia como jogador profissional do Santos na última quinta-feira, contra o Bahia, em Salvador. Tratado como mais uma das joias da base santista, o jovem diz ter realizado um sonho que aguardava desde a chegada ao clube.

>>Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro- Estrear foi muito emocionante. Realizei o sonho no qual eu esperava desde 2011, quando pisei pela primeira vez no Santos. Esse dia representa muito para mim e para minha família - afirmou o jogador.

Pirani sabe a nova comissão técnica do Santos deve ter um olhar ainda maior para base, principalmente pelo fato de o time não poder contratar. O garoto quer mostrar seu potencial, para ganhar ainda mais espaço.- Vou trabalhar ainda mais para ter mais oportunidades ao longo da temporada e mostrar meu trabalho no time profissional. Tenho ótima expectativa sobre a nova comissão técnica e vou lutar pelo meu espaço.