Gabriel Pirani comemora primeiro gol pelo profissional do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Observado pelo técnico Ariel Holan, o meia Gabriel Pirani marcou seu primeiro gol pelo profissional do Santos no empate em 2 a 2 contra o Santo André na estreia santista no Campeonato Paulista. O Menino da Vila havia estreado diante o Bahia, mas no domingo (28) iniciou entre os titulares sob o comando de Marcelo Fernandes.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Uma sensação incrível balançar as redes pela primeira vez com essa camisa gigante, e fazer isso logo no meu segundo jogo foi inesquecível. Não esperava acontecer tudo isso tão rápido, mas eu sempre trabalhei muito para chegar aqui e fico feliz desse gol ter acontecido no momento certo. Foi ótimo saber que o professor estava na arquibancada assistindo o jogo de perto. Quero abraçar essa oportunidade. Fico feliz não só por ele ter visto o meu trabalho, mas sim o de todo o grupo. Muitos meninos subiram e estamos fazendo de tudo para agradar. Tenho certeza que o Holan terá um excelente grupo nas mãos - comemorou Gabriel Pirani.

Com apenas dois jogos, o meia já balançou as redes. A tendência é que os garotos da base continuem atuando no Paulistão, que servirá de laboratório para o Santos. Agora, Pirani espera poder atuar contra a Ferroviária, na quarta-feira (3), às 17 horas, na Vila Belmiro pela segunda rodada da competição estadual.- Claro que o jogo contra a Ferroviária será muito importante, já que os titulares ainda não estarão à disposição. Mas acho que temos que mostrar qualidade diariamente. Precisamos ir bem contra a Ferroviária e também nos treinos do dia a dia para seguir recebendo oportunidades da temporada - afirmou o meia.