Gabriel Pirani comemora gol na Libertadores e vê Santos mais confiante

O meia Gabriel Pirani marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Santos sobre o The Strongest, na Vila Belmiro, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O camisa 20 já havia marcado um gol pelo Peixe, em sua estreia diante o Santo André, mas pelo Paulista. Foi o primeiro gol do meia na Libertadores da América.- O jogo de hoje foi inesquecível. Foi um resultado que deu moral à equipe. Estávamos buscando a volta das vitórias. Fico feliz com o meu desempenho com gol e assistência e pelo que a equipe fez em campo. Eu já havia sentido essa alegria, quando marquei pela primeira vez no profissional, contra do Santo André. Agora, marcar em um jogo de Libertadores é algo inexplicável. Um momento em que eu e toda minha família sonhamos. Ofereço isso a eles, pois foram as pessoas que sempre estiveram comigo. Ainda tem muito mais por vir. Trabalharei por isso - afirmou Gabriel Pirani.