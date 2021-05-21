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futebol

Gabriel Pirani assinará renovação contratual com o Santos nesta sexta

Novo vínculo do garoto com o Peixe terá a duração de cinco anos e terminará em 2026...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 08:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Gabriel Pirani, de 19 anos, assinará seu novo contrato profissional com o Santos nesta sexta-feira (21). Após as recentes reuniões nas últimas semanas, os agentes do jogador e a diretoria do Peixe entraram em acordo para estender o vínculo do Menino da Vila. O novo contrato terá duração de cinco anos.O antigo contrato de Pirani encerraria no final de 2022, e após as boas atuações do jogador nesta temporada, o assédio estrangeiro começou aparecer. Uma das sondagens que o titular do meio-campo santista recebeu foi do Vancouver Whitecaps, do Canadá. Pirani assumiu a vaga de titular ainda com Ariel Holan, permaneceu com o técnico Marcelo Fernandes e, agora, com Fernando Diniz.O Santos vem trabalhando para renovar os contratos das jovens promessas santistas. Recentemente, o Alvinegro Praiano anunciou a renovação com os zagueiros Jhonnathan Wagner e Derick, o volante Kevin Malthus e Lucas Braga, que não foi revelado pelo clube, mas é um jovem jogador contratado para o Sub-23.
O time da Vila ainda trabalha para as renovações de Kaio Jorge, Sandry e Cadu.

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