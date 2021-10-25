Gabriel Pereira tem renovação travada com o Corinthians e já poderia assinar com outro clube

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em meio ao momento de oscilação do time, um dos principais destaques do Corinthians tem sido Gabriel Pereira, que voltou a brilhar no empate em 2 a 2 com o Internacional, no último domingo. No entanto, com contrato perto de terminar, o jovem segue com renovação indefinida e já poderia assinar com um novo clube. Dirigentes se mostram otimistas, mas acordo ainda está longe.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Autor da assistência para o gol de Giuliano, que empatou o placar no Beira-Rio, GP também foi eleito o melhor em campo pela transmissão da TV Globo. Mas essa joia da base corintiana, que ainda tem grande margem para lapidação, corre o risco de não seguir vestindo a camisa alvinegra a partir de 31 de março de 2022, que é data de encerramento de seu vínculo com o Timão.

Restam pouco mais de cinco meses de contrato, ou seja, Gabriel Pereira já poderia assinar um pré-acordo com qualquer outro clube brasileiro ou do mundo. Dessa forma, o Corinthians perderia sua joia sem receber nada em troca, caso uma possível saída não aconteça antes de o vínculo acabar.Segundo apurou o LANCE!, as conversas sobre a renovação contratual estão acontecendo há algum tempo, como confirmou Roberto de Andrade em entrevistas recentes. Os dirigentes corintianos estão otimistas sobre um desfecho positivo, mas outras partes da negociação apontam que esse final feliz ainda está longe de acontecer e, no momento, há alguns entraves a serem superados, como por exemplo, a questão do salário e do tempo de contrato.

Perguntado sobre o andamento dessas negociações de renovação com GP, Sylvinho desconversou e deixou o tema nas mãos da diretoria. De sua parte, ele preferiu apenas elogiar o jovem meia-atacante e apontar os feitos até aqui.

- Esse é um tema absolutamente do presidente e da diretoria. Sou treinador de futebol. Trabalho com todos os atletas que estão à disposição no elenco. Essa é a minha função, cuido de 31 atletas com os goleiros, que estamos diariamente gerenciando os treinamentos. Ele pode jogar pelo lado direito, pode jogar por dentro como foi hoje e deu situação de gol - analisou o treinador alvinegro.